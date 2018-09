Nydelig jackpotomgang i Tønsberg

Luxury Tile er virkelig en flott traver å se til i banen. Hesten har solide vinnermuligheter på Jarlsberg fredagskveld. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

En herlig weekend venter, og det er liten tvil om hvor det STORE høydepunktet skjer denne helgen. Färjestad klemmer til med en GEDIGEN V75-omgang lørdag, og her kan du altså vinne 24 millioner i den svensk/norske V75-omgangen. Når det gjelder dagen i dag så er det Bergsåker som er først ut, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor det er JACKPOT i V65-spillet. Kr.382.026 ligger ekstra i sekserpotten, og her er man i gang kl.18.55. Kalmer er sist ut med en topp V64-omgang kl.19.30.

Nå skal det kun Jarlsberg og V65-kjøringen som skal stå i fokus. Husk at det ligger 382 026 ektra kroner i sekserpotten! Sjekk ut følgende analyser:

V65-6: 3 Luxury Tile. Dette mener jeg er dagens sikreste vinner. På Biri i april sto hesten i tredjespor og blåste til tet. Hoppa åpnet og svært hyggelig på Bjerke i juni. Jeg tror derfor at 5-åringen har solide tetmuligheter i dette løpet. 8 Aida Mae viste hyggelig startegenskaper sist, men fra dagens spor tar hun ikke en lengde på 3. Luxury Tile er for tiden i meget god form - kanskje sitt beste form noensinne. Nå sist på Bjerke bare sendte kusken henne frem til dødens, og derfra vant hoppa veldig kontrollert. På Momarken fjerde sist fikk Malmin og Anderssen-traveren og vist sin flotte kapasitet. Møtte da meget gode hester, men holdt strålende til femteplassen. Fra tet i dagens løp, med formen hun innehar for tiden, så mener jeg at dette er dagens sikreste vinner. All in i alle spilleformer!

V65-1: 7 Kagge Lina er en helt riktig favoritt, og på den aller minste bongen bankerspiller jeg hoppa. Hun kommer alltid i fin form rundt disse tider. I fjor rundt disse tider ble hun tredje bak Horgen Lynet og Bråtnesfaks. Nå sist på Jarlsberg synes jeg prestasjonen var veldig fin. Hun fikk en tøff første 500-meter i både andre og tredjespor. I tillegg var tempo skyhøyt. Kagge Lina fulgte vinneren Hvatt Ronja på en hyggelig måte, og ble til slutt fjerde i mål. Jeg vil si dagens motstand er billigere enn sist. Med det rette løpet bør 8-åringen ha hyggelige vinnersjanser her.

På den nest største bongen så kommer 3 Fjord Jerka på. Dette er en hoppe som innehar fin kapasitet, og står veldig fint inne i dette løpet. På de større bongene så tar jeg med blant annet 2 Neseldi og 5 Troll Ronja.

V65-2: Jeg synes salen har gjort riktig i dette løpet. 6 Alm Malabar er en helt riktig favoritt. Dagens motstand er ikke veldig skremmende. Flere av de antatt tøffeste konkurrentene er ikke i sin beste form for øyeblikket. Mjølnerød-traveren har finer vinnersjanser, men det ble galopp sist. Hele åtte ganger har hesten galoppert på totalt tyve starter.

En hest vi skal se litt opp for er 5 Bjørnemyr Dennis. For meg virker det som om denne traveren trenger løp for å komme i form. Nå har 5-åringen fått tre løp i kroppen etter en meget lang pause. Det er ingen tvil om at hesten ser bedre ut nå enn tredje sist. Han er virkelig oppadgående nå, og innsatsen sist til andreplassen i Drammen var hyggelig. Husk på at dette er en hest som står med åtte trippelplasseringer på 25 starter. Med på alt.

V65-3: Et meget vanskelig monteløp venter oss i den tredje avdelingen, og her kommer vi til å gardere bredt.

Skulle 2 Onassis M.R fungere bra i monte, så har hun kapasitet til å vinne dette løpet ganske lett fra strek. Vi har dog aldri sett henne i monte før, og derfor var det aldri snakk om noe alenestrek. Hesten er i veldig fin form for tiden, og satt bom fast sist på Bjerke. Det i et V76-løp som Towanda`s Classic vant. Dette var en hyggelig innsats. Martine O. Sørvik er en veldig flink monterytter. Onassis M.R er det klare førstevalget i løpet, og for dere som har lyst til å prøve dere på en frekkis kan prøve hoppa alene. Merk at V5-spillet starter opp i dette løpet.

V65-4: 3 Brenne Vikki er fredagsmorgen en 88-prosenter. Hoppa, som blir trent av den meget dyktige Øystein Tjomsland, har kun startet en gang. Med tanke på det er prosentene nærmest uspiselige. Det er ingen tvil om at hoppa leverte et hyggelig inntrykk i debuten. Det ble en enkel seier, og det var krefter spart. Jeg mener Luxury Tile er en sikrere vinner i den sjette avdelingen, og kommer til å doble bongene i fjerde avdelingen.

Det er 9 Rokne Bliss. Skulle Brenne Vikki ha en dårlig dag på jobb eller galoppere i volten, så står denne til for å vinne. Dette er en hest i full utvikling. Hoppa har gjort noen ordentlig gode løp den siste tiden. Hun gikk et toppløp til tredje etter galopp sist. Det samme gjorde hun tredje sist på Biri. Det blir veldig spennende å se hva hun kan utrette her.

V65-5: To hester skiller seg kraftig ut i den fjerde avdelingen. 4 Noble Tile og 10 Paulino. Jeg mener dette er heldekk i løpet og bruker ikke en krone på noe annet.

Mitt førstevalg av disse to blir 4 Noble Tile. Jeg tror 3-åringen sitter tidlig i tet. Normalt slipper 1 Goodman B.R teten fra seg. Noble Tile gikk et meget sterkt løp i kvalifiseringen til kriteriet. I finalen ble det meste feil, og hesten fungerte dårlig for dagen. Det ble galopp i den siste svingen. Det løpet hesten gjorde i kvalifiseringen er det kun Paulino som kan matche i dette løpet. Normalt sender Tjomsland frem Paulino frem til dødens på et tidlig tidspunkt, og da kan vi vente oss en herlig duell!