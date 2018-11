Nye godbiter blir servert i Bergen

Svein Ove Wassberg og Global Undefeded er igjen aktuell i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Torsdag blir det både trav og galopp, og her er det svært mye å glede seg til. Bollnäs er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Tønsberg, og da er det naturligvis Jarlsberg det skal dreie seg om. Her begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll fikser ettermiddagen med både en V5 + V4-omgang på galoppen. Her er man i gang kl.16.15. Bergen byr så på en herlig V65-omgang kl.18.55, før vi avrunder torsdagen på Åby med deres V64-omgang kl.19.30.



Det ble igjen servert meget sterke tips i Bergen sist. Frivoll Borken (2-valg) innfridde som vår beste banker. Logical Cosmic (6-valg) ranket vi først, og skrellen innfridde! Først ranket vi også Prinsesse Sølv (2-valg), og vi advarte i tillegg for Valle Max (2-valg) samt Verona Mile (5-valg). Nå har vi jobbet frem NYTT snadder til banen mellom de syv fjell, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Roberto D.K. – Har motstandsmessig et gaveløp denne torsdagen, og det er ingen tvil om hvem vi tror mest på i innledningsløpet. Kommer nå ut etter en liten pause, rapportene fra stallen går i dur, og blir dette bare ikke feil fra et iskaldt spor så må sjansene være gode. Her er det nemlig få hester med litt ordentlig «skalle» i mot… VÅR KLARE TIPSENER!

V65-2 : 7 Helen Boko – Er helt overlegen på kapasitet i dette løpet, og det er dagens beste banker. Vant lett sist, og gikk da i en vanlig vogn. Nest sist gikk den med en yankervogn, og da så den helt ENORM ut på 16,1/2040ma. Nå kommer det nok på en yankervogn igjen, og den har normalt ingen problemer med å gå ned mot 15,0 på distansen. Det er ingen her i nærheten av, og vi kan ikke spekulere mot Helen Boko. ALL IN!

V65-3 : 7 Gomnes Faks – Er en GOD DEL bedre enn det grunnlaget den har på konto, og det kan svært gjerne dreie seg om en klink vinner igjen. Vær dog OBS på at den ikke er helt travsikker, og når farten øker så øker også risikoen for galopp. Nå er det tøffere i mot, og vi tar derfor med tre hester i mot. En hest som 1 Almason kan bedre enn vist, den får opp Svein Ove Wassberg, og er litt spennende etter pause. Sist ledet den klart, men mistet aksjonen, og feilet. Skal bli spennende å se igjen etter et lite avbrekk.

V65-4 : 2 Sylv Svarta – Er noe variabel, men veldig bra når den først har dagen. Har vært positiv de to siste gangene, men uten å få veldig godt betalt. Torsdag er det opp med Svein Ove Wassberg, Sylv Svarta står nydelig til på strek, og den kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Settes frekt først!

V65-5 : 2 Global Undefeded – Jakter «DOBBEL STOLPE» i programmet, og vinner den her tar den altså sin tiende strake seier. Vant lett sist, men var muligens ikke like imponerende som tidligere? Får trolig gratis tet, og selv om 6 Glennis Attack er en hard utfordrer så kan vi ikke gjøre annet enn å sette vinnermaskinen til Stall Wassberg først.

V65-6 : 9 Ila Håleryd – Her blir trolig 3 Lightning en klar favoritt, og ser man isolert sett på de to siste innsatsene, ja, så er det riktig. Vær dog OBS på at det ikke er Tom Erik Solberg som kjører nå, og selv om Harald Inge Hagen kjenner hesten sin godt så har han altså kun vunnet 2 løp de siste 5 årene… Vi spekulerer, og 9 Ila Håleryd må være spillbar i slike omgivelser. Sprudlet riktignok etter en liten pause sist, men den blåseren gjorde nok godt. Var knallgod i nederlaget nest sist, og da tapte den altså kun for meget gode Cool Canadian. Ila Håleryd kan få dette sydd opp fra et nydelig smygspor, og tilbake på sitt beste er den HET. SPILLES!