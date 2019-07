Ohlsson viser vei mot lunsjkronene

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en særdeles innholdsrik weekend foran oss, og her er det MYE å glede seg til! Høydepunktet skjer på Sørlandet lørdag hvor det er GULLJACKPOT i V75-SPILLET! Søndag venter en EKSTRA V75-OMGANG med StoChampionatet på Axevalla! Når det gjelder fredagen så skal vi som vanlig først til Sverige, og her er lunsjen til Bollnäs i gang kl.12.45. Sørlandet innleder sin storhelg denne fredagen, og her venter en spekket meny med både V65/V5/V4. Moroa fra Sørlandet begynner kl.18.55. Axevalla åpner også sin storhelg denne kvelden, og her begynner V64-1 kl.19.35. PÅ AXEVALLE ER DET JACKPOT MED 855 548 EKSTRA I SEKSERPOTTEN!



Bollnäs står for dagens lunsjomgang fra Sverige, og vi jakter opptur med to solide bankere. Talentet 6 Golden Boy Sisu står alene i innledningsløpet, mens 3 Cobourg Hanover gjør det samme i finalen. Med to bankere får vi råd å gardere ganske bredt i de fire øvrige løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Golden Boy Sisu – Er en FUX etter Love You, og en hest man virkelig legger merke til i banen. Nå har den også begynt å levere, og den har vært helt strålende to ganger på rappen. Blir garantert bare bedre og bedre fremover, og her er det dessuten billig i mot. Må ha en stor sjanse, og dette er dagens beste lunsjbanker! ALL IN!

V65-2 : 9 Lotusjasmine – Er en artig skrell i dagens lunsjomgang. Kommer ut etter en lengre pause, og er kommet inn på stallen til meget dyktige Daniel Wäjersten (20% i seiersprosent som trener). Når det gjelder Lotusjasmine så har den avslørt meget bra kapasitet ved flere anledninger, og den skal bli utrolig spennende å følge for sin nye trener. Står i et perfekt spor på tillegget her, og mot en veldig overkommelig gjeng kan det være duket for en seier direkte. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 2 Livi Majesty – Ny hest fra Daniel Wäjersten, og ny hest som kommer ut første gang for han. Livi Majesty er ekstremt kapabel, men rotet mye på slutt for Reijo Liljendahl. Reijo holdt alltid denne hesten SKYHØYT, og det skal bli spennende å se om Wäjersten har funnet ordentlig ut av den. Da kan det nemlig bli mye gøy, og det er nå denne skal spilles. Neste gang kan det nemlig være for sent…

V65-4 : 5 Tigerlilje – Helskummelt løp hvor det kan være smart å bruke en god del hester. Favoritten er dog motivert, og den var strålende opplagt til en overlegen seier sist. Har veldig fin kapasitet, men man skal være OBS på at dette er en fersk kaldblodshoppe, og slike kan man aldri stole på. Motivert, men…

V65-5 : 2 Irrawaddy – Et løp som ikke inneholder de beste kuskene, og i slike løp pleier det å være en fordel å være med der fremme direkte. Vår ide følger bilen fra start, og gikk dessuten et klart bra løp etter pause sist. Travet trossalt 14,5/2140ma, og det er hva den kan. Her burde den komme seg foran, kusken har ikke vunnet i år, men vant 9 løp i fjor. Nå kommer vel årets første seier?

V65-6 : 3 Cobourg Hanover – Var ute i to løp samme dag sist, og selv om det ikke ble seier i finalen så var den tapper fra dødens. Har funnet storformen nå, og fra eventuelt tidlig tet her så skal dette være over. Her er det nemlig med veldig få unntak billig i mot, og det er snakk om en motivert favoritt som også vi tror MYE på.