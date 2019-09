Perfekt oppgave

Kjetil Roe er på plass og kusker Derby-deltageren S.K.'s Mystic Titan på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Kveldens V65-omgang på Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg byr på flere sportslige godbiter. Hovedbankeren finner vi i V65-5, mens en annen fersk Derby-deltager bør ha en solid vinnersjanse selv fra et sjanseartet spor i V65-finalen.



Sjekk ut følgende:



2 Alfa Betty (V65-5) har en perfekt oppgave foran seg i kveld. 4-årshoppa, som var ute i selveste Hoppe-Derby på Bjerke i sin tredje siste start, står perfekt til på strek mot overkommelig selskap og bør ha en flott mulighet til å taue dette feltet fra start til mål. Kusk Erik Solberg er relativt ukjent for det norske folk, men to seire på tre starter taler sitt tydelige språk! Vi tror den tredje kommer i kveld. Banker!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen









10 S.K.'s Mystic Titan (V65-6) gjør en spennende start i kveld. 4-åringen vant Haakon-løpet i Drammen i sin tredje siste start 10.august og slo flere av de beste i årgangen ved den anledning. Nå er riktignok spor ti på sprint sjanseartet, men med noenlunde tempo og posisjonsklaff tror vi Kjetil Roe løser flokene. Han var tross alt ute i Derby sist, men da ble det meste feil så det løpet kan glemmes. Max Brady vant som kjent det løpet. Normalt en bra sjanse!



6 Forces Of Destiny (V65-4) kommer fra Sverige med flott form, selv om hoppa fortsatt venter på karrierens første seier. Motstanden er langt i fra avskrekkende og i et åpent amatørløp uten de klare forgrunnsfigurene synes vi hun må tidlig på bongen. Se opp!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.