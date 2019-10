Praktfull V65-omgang på Øvrevoll

Buffalo Soldier og Willa Synøve M Schou får tilitt som Nettavisens DD-banker på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike baner. Spillemessig er det V64-omgangen på Gävle som lokker mest all den tid det er jackpot her og drøye 1,2 mill ekstra i sekserpotten. Torsdagen innledes i Boden som byr på V4-lunsj og her er det spillestopp kl 12.20. Litt senere er det klart for V5-lunsj i Drammen med spillestopp kl 13.40. Torsdag kveld er det to norske V65-omganger på hhv Øvrevoll og Bergen travpark. Og altså V64 fra Gävle.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll. Her er det spillstopp kl 18.30 i V65-spillet, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.20.

Tre mulige lås

Vi prøver å komme oss gjennom tre avdelinger på Øvrevoll torsdag uten å sløse for mye med strekene. Vi begynner i V65-1, der 5 Meandyoutwo trolig blir stor favoritt. Det er et maidenløp, som betyr at ingen av hestene har vunnet til nå. Favoritten har møtt veldig gode hester, men også vært mye slått. Han bør vinne, men å satse alt på en hest som har skuffet mye, det har mange brent seg på før. Vi bankerspiller på de to minste V65-forslagene, men tar med 1 Kikki Dee på de to største.

I V65-2 setter vi vår lit til 3 IKC Fiction og 1 Tertian. Begge elsker 1100 meter på sandbanen. Sist de møttes vant førstnevnte knepent. Står litt hardere til på vekten nå, men han blir likevel vårt førstevalg.

I V65-4 tror vi klart mest på 8 Borzakovski. Står med to strake seire og ser ut til å være i sitt livs form. 7 Callaway of Course er tøffest i mot. Hun står hos trener Hallvard Soma, som etter en bedrøvelig sesong har fått litt fart på stallen. Dobbeltbanker på disse to både i V64-4 og i V4-2.

Willa har DD-bankeren

I DD-spillet er det slett ikke lettløst. Gamlingen 8 Buffalo Soldier holder fortsatt koken og blir vår DD-banker sammen med den den svært dyktige amatørrytteren Willa Synøve M. Schou i DD-2/V65-6/V4-4.

