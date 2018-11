Ragnhild kusker Nettavisens V65-banker på Leangen

Bernard og Ragnhild Bjørnbeth er Nettavisens V65-banker på Leangen i kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Østersund: Spennende V4-omgang med potensial

Oddstips 2. Bundesliga: Bochum tar et kjempebyks med seier

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

En strålende travuke står foran oss. Denne uken er det uten tvil lørdagens voldsomme V75-omgang på Bjerke som er den store happeningen. Det er Axel Jensens minneløp, det er internasjonal V75 og det er gigapott med 60 millioner i den totalt premiepotten og hele 34 millioner kroner til en eventuell norsk alenebong. Før den tid skal vi blant annet gjennom en mandag som innledes med V4-lunsj fra Østersund. Mandag kveld er det som vanlig V65 på Leangen og det er V64 fra Halmstad med jackpot og 579 316 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om nettopp Leangen som byr på 10 løp i kveld. V4 starter først med spillestopp kl 18.10, mens V65 (som inneholder de to siste V4-avdelingene) som vanlig har spillestopp kl 18.55 og V5-spillet innledes kl 20.06. Det har vært ganske så favorittpreget på Leangen de to foregående mandagene (67 kr for 6 rette for 14 dager og 1 361 kr forrige mandag), men tidligere i høst har det vært mer trøkk i utbetalingene.

Alt satt på Leangen mandag 15. oktober

Det var stor jackpotomgang på Leangen i V65-spillet, men det ble noe favorittpreget. Uansett ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 480. Dette forslaget betaltet tilbake 1 428 kr. I V5-spillet ble det også fullklaff. V5-forslaget med innl.pris kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake meget hyggelige 4 966 kr.

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

I kveld bør det være muligheter for at det ikke blir like favorittpreget som det var forrige mandag. Jeg lanserer min banker i V65-4.

Karrierebeste sist

Det handler om 4 Bernard og Ragnhild Bjørnbeth. Anne Dalhaugs femårige vallak har vært knakende god de siste månedene. Vant et monteløp for Christina A. Hande fjerde sist, fulgte opp med et strålende løp til andre bak 1,6 oddseren Stjerne Lykke tredje sist, ny monteseier for Hande nest sist og strålende i seiersløpet for Thomas Mjøen i det siste løpet. Da sendte Mjøen hesten i vei via fjerdespor i den siste svingen og hesten lenset unna i 25-fart nedover oppløpet til overlegen seier. I kveld er det fjerdespor bak bilen og det er sprint. Ragnhild Bjørnbeth har kusket hesten i tre av seks seiersløp og er stor optimist i kveld. Hesten ble strøket for litt halstrøbbel foran en tiltenkt start på Momarken 20. oktober, men trener Anne Dalshaug (som jeg pratet med mandag morgen) varsler at hesten er helt fit for fight igjen nå. 4 Bernard i V65-4 er min V65-banker på Leangen i kveld. PS: Dette løpet er også V5-1, men i V5 velger jeg å bankerspille 6 Grytting Ida i V5-5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tohestersoppgjør i V65-1

7 Beatles B.R. og 1 Canadian Rolls hever seg over mengden i V65-1 og her vil nok startsiden avgjøre det meste. Magefølelsen sier at Atle Solhus prikker starten fra springspor med 7 Beatles B.R. og sitter tidlig i tet, men sikker er jeg ikke. Min favoritt er det uansett. PS: Dette løpet inngår også i V4 som V4-3 og disse to blir min dobbeltbanker i V4-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Storfavoritten garderes bredt

10 Møre Bella med kusk Andre H. Stensen blir blant kveldens aller største favoritter i V65-2, og på fart er nok fireårshoppa best. Men det er ikke ei dame som rader opp dette og tross et helt maksimalt løp sist, ble det maks som toer bak Stumne Lyn (hadde også vært bak galopperen Gikling Leodin i det løpet). Møter ikke den motstanden i kveld og sprint er sikkert også en fordel. Men jeg syner storfavoritten fra bakspor og anbefaler bred gardering i V65-2.

Stensen med ny storfavoritt i V65-3

Enda større favoritt enn Møre Bella i V65-2, blir 3 Logical Rose i V65-3. Jeg garderte denne i lunsjomgangen på Leangen 25. oktober, dog til ingen nytte. Sammen med Jomar Blekkan ble det ledelse fra start til mål og enkel seier. Det er helt klart en bankerkandidat i kveld, men jeg likte 6 Likeadiamond S.A. godt som ble toer i det samme løpet 25. oktober. I kveld står denne bedre til spormessig og denne vil jeg ha med på alle V65-forslag. Også kapable 7 Gregor B.R. og svenskegjesten 10 Eclair Sisu tas med på de største forslagene.

Yngst - men best?

I V65-5/DD-1 står hoppene veldig bra inne i løpet og tre hopper skiller seg også klart ut. Alle står på 20 meter tillegg og mitt klare objekt i dette løpet er fireårige 8 Synjo Danseuse. Denne var meget god i fjor høst og rundt årsskiftet og mye tydet på at trener og eier Trond Høiås hadde en hest for Hoppederby. Slik gikk det ikke og etter et par seiersløp i mars/april, har fireårssesongen blitt en skuffelse. Var tilbake i en lokalkjøring i Orkdal for et par uker siden og vant der. Var billig motstand i det løpet, men det var bra stil over hoppa. Min favoritt i kveld og kan få en flott start fra et godt startspor på 20 meter tillegg.

Bugge skal kjøre til

Veronika Bugge har en meget fin stallhest i 10 Eidshaugdjerven. I kveld velger hun å ta ut stallens flaggskip i et sprintløp i V65-6/DD-2 og det er sjelden hun gjør. Veronika vil ha mer fart i hesten og varsler at hun kommer til å kjøre offensivt i kveld. Jeg tror det er beste hesten, selv om 8 Rofstad Odin og 13 Storm Odd også har vist at de kan trave mang en gang. 10 Eidshaugdjerven er uansett min favoritt og blir også min DD-banker i kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen