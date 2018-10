Rålekker V65-omgang på Solvalla

Örjan Kihlström er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er kommet i gang en ny herlig trav galoppuke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke i morgen. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT, og det ligger 1 987 076 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så er den svært innholdsrik, og her er det litt av hvert å glede seg til. Rättvik står for den svenske V4-lunsjen, og løpene fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, og her er det altså JACKPOT med deilige 348 665 ekstra i sekserpotten. Solvalla er sist ut, og V65-omgangen her begynner kl.19.30.



Det er som vanlig SOLID kvalitet på løpene fra Solvalla, og denne tirsdagskvelden er ikke noe unntak. Riktignok er V65-4 et svakt løp, og der sparer vi ikke akkurat på kryssene. Dagens beste banker kommer ut i V65-1, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro knallhardt på 6 Michelangelo ÅS. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Michelangelo ÅS – Har en SVÆRT fin oppgave i innledningsløpet, og vi går på et bankerspill direkte. Vant på en veldig overbevisende måte sist, og på klokken stod det 10,4 s 400m med krefter igjen. Møter her på en formløs gjeng, og den må nesten ha en stor sjanse selv om den skulle havne utvendig leder. I en ellers meget spennende omgang er det godt å støtte seg til rutinerte hester, og dette ser altså ut som en knallgod sjanse. ALL IN! PS. 1 Seedorf O.M.F. – Er god nok, men denne var veldig svak etter pause i samløp med vår banker sist, og vi setter den derfor på venteliste.

V65-2 : 2 Northern Trick – Er en veldig bra hoppe, og den er knallgod i forhold til det grunnlaget den har på konto. Havnet etter hvert utvendig leder sist (09,5/12), og den var stor i nederlaget. Står spennende til nå, den er kjapp fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så duger den godt i et løp som dette. OBS!

V65-3 : 9 Alien Kronos – Er en ordentlig fin 2-åring, og den er dessuten veldig talentfull. Var rålekker når den jogget en 16-tid nest sist, og det gjorde den som helt ubrukt. Nå sist slo den sammen, og feilet seg bort før bilen slapp feltet. Dette er en hest vi har stor tro på i tiden fremover, og selv om den er kun 2-år så virker den til å være en hest som har det lille ekstra. SPILLES! PS. 4 Galinna AM – Holdt på å feile fra start sist, og den tapte en del direkte. Ble siden hardt disponert, men den imponerte igjen. Er en knallgod hest, men den er veldig fersk, og vi likte den ikke bak bilen sist… Som storfavoritt kan vi ikke gå hardt til på den her.

V65-4 : 1 Connectra – Et svakt løp venter, og her er det flere hester som sjeldent eller aldri har sprudlet noe veldig i banen. Det dreier seg dessuten om variable hopper, og dette løpet må vi bare gardere bredt. De helt gode objektene finner vi ikke, og hesten som vi landet på som et objekt er ingen stjerne. Den går dog jevne fine løp, og formen er dessuten BRA. Fullførte fint sist, men ble disket for en trang situasjon i den siste svingen. Jorma Kontio opp er et solid pluss, den er kjapp i vei, og utgangsposisjonen er perfekt. Settes knepent først.

V65-5 : 2 Ivan Palov A.T. – Er en veldig bra russer som vi holder ganske høyt. Den var godkjent første gang ut etter et lengre avbrekk nest sist, mens den nå sist var merkbart forbedret. Imponerte da stort fra dødens, og vi hadde 11,5 s 800m på klokken. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og skulle den komme seg tidlig foran så er nok dette fort over. Motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-6 : 4 O.M. Easton – Er helt enormt bra, og en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Avgjorde sikkert etter å ha lagt inn 11,7 s 600m nest sist. Sist feiler den på den første svingen, taper mye, men kommer formidabelt tilbake, går pigg i mål, og på klokken stod det 11,1 s 1200m… Har sett kolossalt formsterk ut, og kommer den seg bare greit avgårde fra dette sporet så må sjansene være store. OBS!