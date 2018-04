Rauen med gaveløp på Jarlsberg

Briskeby Rauen tok sin forrige seier under fjorårets årlige kjøring på Kala travpark. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende travhelg er i emning og lørdag er det altså klart for Olympiatravet på Åby med gedigen internasjonal V75-omgang. Åby som "tjuvstarter" allerede fredag med topp sport og V64-omgang med kvalifiseringsløp til anerike Drottning Silvias pokal med 4-årige varmblodshopper og Kong Gustafs pokal i åpen klasse for 4-åringene. Fredagen innledes med V65-lunsj fra Dannero og her hjemme byr Jarlsberg på en flott V65-omgang fredag kveld.

Gaveløp for Rauen

Jeg finner min V65-banker i den siste avdelingen på Jarlsberg fredag. Det løpet er utskrevet som et formløp og det er jo et selvmotsigende begrep, all den tid løpet er åpent kun for hester som ikke har tjent mer enn 20 000 kroner på sine fem siste starter og således ikke vist form.

Nok om det, elitetraveren 4 Briskeby Rauen har vært ihvertfall noe som ligner et gaveløp. Årsdebuterte på Jarlsberg så sent som søndag kveld og kjørte seg da tidlig frem i dødens. Holdt koken bra derfra og var hode og hals fra seieren som tredje. Skal være forbedret med det løpet i kroppen og med kun en strekhest, skal det være bra sjanser for at Erlend Rennesvik kan kjøre seg tidlig til tet. Motstandsmessig er det mye rart på farten her, selv om årsdebuterende 10 Sjø Kongen er en bra hest. Denne har imidlertid bakspor på tillegg. Jeg tror på seier for 4 Briskeby Rauen og bankerspiller denne i både V65, V5 og DD-spillet.



Fjorårskomet en alternativ banker

Joe Hoo Lee fikk sitt definitive gjennombrudd i fjor og vant fem løp og kjørte inn voldsomme 278 862 kr. En tredjedel av de kronene kom når vallaken vant et V75-løp på Hagmyren i juli. Dog forsvant formen utover senhøsten og årets to første starter har endt utenfor premierekka. Men det har sine forklaringer. Joe Hoo Lee satt bom fast i årsdebuten og feilet fra seg en fjerde/femtepremie i et V75-løp på Klosterskogen sist. Fredag er det spor tre bak startbilen, det er sprint og klart passende motstand. For de som ikke ønsker å bruke 4 Briskeby Rauen i V65-6, er 3 Joe Hoo Lee et klart alternativ i V65-1.

Bakspor et drawback, men....

1609 meter er også distansen i V65-2, og her kan det skje litt av hvert. 9 Zoot Va Bene favoriseres ikke av bakspor, men motstandsmessig er det ikke i nærheten av å være avskrekkende. Vallaken var kanongod tetvinner av et V65-løp på Jarlsberg nest sist, mens alt ble feil i Årjäng sist. I et uggent løp blir 9 Zoot Va Bene min favoritt i V65-2.

Tetkampen avgjør i V65-3?

Ja, på forhånd kan det se slik ut. Jeg har en viss feeling for at 1 Welcome S.E. kan forsvare sitt innerspor. Det har vært mye rør med denne svenskfødte vallaken siden han ankom Erik Killingmos stall sommeren 2017. Mye galopper har det vært, men hesten har også vist fart. Erik Killingmo er optimist på forhånd og teten er ofte gull verdt i denne typen sprintløp. Blir ikke 1 Welcome S.E. for hissig underveis, kan det gå veien i V65-3.

Revheim har beste hesten?

Amatørkusken John Revheim har en fin fireåring i 1 Dreamliner som blir min favoritt i V65-4/V5-1. Dream Vacation-sønnen hadde vunnet et lunsjløp med 40/50 meter sist i Drammen om ikke hesten hadde galoppert i føringen 450 meter fra mål. Kom likevel tilbake og snappet seieren. Lykkes John Revheim med å forsvare sitt innerspor med 1 Dreamliner i V65-4, må dette dreie seg om en flott vinnersjanse.

Uvisst eliteløp

V65-5/V5-2/DD-1 er et eliteløp, stengt poå maks 800 startpoeng og da blir det straks verre. Verken 5 Photo Lavec, 7 Gematria eller 8 Winmecredit har sprudlet den siste tiden, selv om sistnevnte var klart positiv i billige omgivelser på Forus nest sist. I mangel av noe bedre setter jeg 8 Winmecredit først på min rangering i V65-5, tross et sjanseartet åttendespor bak bilen.