Romme byr på jackpot i kveld

Jan Olov-Persson er aktuell til kveldens V65-omgang. Her fra Bjerke i fjor. foto: Roger Svalsrød hesteguiden.com

Vi har en herlig lørdag og søndag foran oss. Sørlandet står for høydepunktet med sin V75-kjøring i dag, der vi blant annet får se Ulsrud Tea i aksjon. Du kan spille V75 frem til 15:00. Vi skal så nyte herlig kveldstrav fra Romme, som serverer en finfin V65-omgang, og her må bongene være levert før 19: 40. Åby smeller til med jackpot i sin internasjonale V75-omgang søndag, og det ligger hele 4 475 426 kr ekstra i syverpotten. Her er spillestopp 15:50

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Nye flotte gevinster onsdag

Nettavisen har virkelig hatt sving på tipsene de siste dagene og tirsdag ble det nye flotte gevinster. Og onsdag ble det påny strålende klaff i V4-spillet på Färjestad. Petter Kristiansens mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 550) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 4 542 kr. På Eksperten ble det klaff for samtlige 25 innleverte andelslag og totalt innspilt ble 113 550 kr og Nettavisen omsatte V4 for ca 20 000 kr på Eksperten.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Nettavisens nye travekspert Petter Kristiansen leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

I tillegg har det vært bra med gevinster i inneværende uke.

V65-suksess på Forus

Også tirsdag kveld ble det tipssuksess. Undertegnedes V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

Etter at vi forhåpentligvis har vært vitne til herlige løp på Sørlandet, går ferden videre til Bollnäs som denne artikkelen skal handle om heretter. Jeg byr på en banker og to toppobjekter.

Dagens beste banker:

Bankeren min kommer ut i V64-3 og heter 5 Tzarina. Jeg tror dette er en vinner. 8 Lovely Star er hesten jeg frykter mest, men sistnevnte har ikke vunnet løp på sine 14 starter hittil i karrieren. Tzarina har stor kapasitet for grunnlaget sitt, og viste solid form nest sist, da hun vant sprettlett. Kusken rørte henne ikke ned oppløpet og inntrykket var mektig. Nå sist var 6-åringen ute i et V75-løp. Gode Priestess blåste til tet, og Tzarina måtte trave dødens underveis. Midt på oppløpet galopperer hoppa bort en klar annenplass. Idag står hun i førstespor i volten på tyve meter tillegg, men jeg tror dog Daniel Wäjersten skal få henne feilfritt i gang og da skal hun normalt vinne dette løpet. Hun er etter min mening klart bedre enn dagens motstand. Jeg går all in på 5 Tzarina i både V65- og V4 spillet.

Dagens best objekter:

V64-4 er et sprintløp med voltestart for kaldblods. Det fins ikke veldig mange hester med beviselig sterk form, men jeg velger å trekke frem 14 Romanova. Vi kjenner hesten godt, da han har startet mye i Norge tidligere. på denne tiden i fjor startet hoppa på Leangen og vant. Den dagen hentet 7-åringen tyve meter tillegg på hester som Rebekka, Villmiara og Miådi Ø.K. Romanova sin form er usikker, da hun kommer ut etter en fire måneders pause. Hun har vært meget god etter pause ved flere tilfeller og jeg tror hun runder veldig mange i dette feltet. Klar tipsener!

I V64-5 så synes jeg 2 I'll Fixit har en veldig fin oppgave foran seg. 5-åringen har vist toppform over en lengre tid nå. Femte sist sitter vallaken bom fast med alt av krefter spart, og det i et V75-løp som ble vunnet av gode Young Da Vici. Fjerde sist galopperte han på Solvalla, men kom flott tilbake og ble fjerde. Tredje sist ble han sittende bom fast for lenge som favoritt. Nest sist sitter han nok en gang bom fast for lenge, men spurtet svært fort når åpningen kom. Sist ble han ikke sittende fast, og spurtet lynraskt til andreplassen. Jeg liker 2 I'll Fixit godt, og med rett reise underveis tror jeg hesten spurter ned alle. Toppobjekt!