Seiersmaskin får bankertillit på Klosterskogen

Langlands Odin har gjort en start på Klosterskogen i år. Da infridde hesten som stor favoritt. I kveld blir Langlands Odin og Vidar Tjomsland vår V65-banker på Klosterskogen. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike baner i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Gotland og Visby travbane, før Drammen overtar med lunsj-V5 med spillestopp kl 13.40. Så er det V65-omgang på Øvrevoll med spillestopp kl 18.30, det er V64 fra Ørebro med spillestopp kl 19.30 og det er ikke minst V65-omgang fra Klosterskogen med spillestopp kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen og V65-omgangen der. Skjemaet på torsdagene er litt annerledes siden det er to norske baner som har V65. Således er det spillestopp først kl 19.35 i V65 på Klosterskogen, mens V5 har spillestopp allerede kl 18.45.

Vrient bankervalg i kveld

Å treffe med bankeren er alfa og omega i trav (og galopp). Det er ikke lett å finne riktig banker i V65 på Klosterskogen, men tilslutt landet jeg på Vidar Tjomsland og 6 Langlands Odin i V65-5/DD-1. Det er ingen tvil om at det er beste hesten i feltet, men sprint er neppe ønskedistansen. Dog er ikke motstanden veldig avskrekkende og flere av de antatt sterkeste utfordrerne, er ikke hester som er de tøffeste mot mål. Kommer Langlands Odin seg noenlunde avgårde fra start, bør det være solid sjanse for at Vidar Tjomsland sitter bak en vinner i kveld. Jeg velger å bankerspille 6 Langlands Odin i V65-5 og hesten blir også min DD-banker.



Gunnar skal gi storfavoritten kamp

Til tross for ellevtespor bak bilen, blir 11 Dynamite Hornline den kanskje største V65-favoritten på Klosterskogen i kveld. Kom seg billig til tet i seiersløpet sist når storfaviritten Tiger Man E.P. galopperte og vant enkelt. Men lunefulle Klosterskogen med siste indre, er alltid skummelt med favoritter i bakspor. 1 Royalty Street og Gunnar Austevoll satt bom fast over mål som tilsynelatende helpigg på Klosterskogen sist og har vunnet sporlottoen i kveld. Det klare motbudet for storfavoritten. I tillegg må det vel snart løsne for 5 Cici Moseby som er en mil bedre enn raden. Dette løpet er forøvrig også V5-3.



Jessen har beste hesten?

V65-2 byr på kaldblodshester i lavt grunnlag, men det er klart skille på hestene. 8 Rappoda blir den trolige spillefavoritten, men jeg tror at Simen Bjørbæk Jessen har den beste hesten i 7 Kos Brage. Denne debuterte under Jarlsbergs sommertrav og måtte kun melde pass for gode Norheim Borka og Øystein Tjomsland. Har vært på langtur til Romme etter det, men galopperte seg bort der. Jessen er opp på sin hest i kveld og 7 Kos Brage er mitt førstevalg i V65-2.

Høitomt lurer alle?

Eirik Høitomt viste atter hvilken eminent kusk han og hvor pålest han er med 4 Harmke Schermer i V75-2 på Bjerke onsdag kveld. Kjørte seg tidlig til tet, rykket i den siste svingen og vant enkelt. En Høitomt-spesial. I V65-3 er det klar tetsjanse for 5 Happy N.L. og vel i front kommer Høitomt til å få dempe. Min favoritt i V65-3 som dog er åpent på forhånd.

Taper ikke feilfritt?

Til tross for at Helene Kolle setter alle varsellampene på i forhåndsuttalelsene om 11 Neseldi i V65-4, legger ikke spillerne veldig mye vekt på det. Torsdag formiddag er hesten storfavoritt i V65-4. Hesten skal altså hente 60 meter tillegg på blant annet 3 Maxey Melanin og får Siv Emilie Løvvold denne feilfritt rundt, blir det meget vrient for Neseldi.

Fire gjør opp i siste

V65-6/DD-2 er utskrevet med spor etter grunnlag. Det betyr at hestene med høyest grunnlag har de dårligste sporene. Likevel synes jeg 9 Nad Al Sheba har et veldig fint løp her. Nå trives Heisholt-hoppa kanskje aller best i tet/dødens, men det er nok kusk Lars Anvar Kolle klar over og han setter kanskje fart tidlig. Sammen med 8 Make Me, 3 King N'Swing og 11 Dream Builder utgjør Nad Al Sheba de jeg tror kan vinne V65-finalen på Klosterskogen i kveld.