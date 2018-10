Smellfin V65-lunsj med talentfull banker

Jorma Kontio er aktuell på Solvalla til lunsj. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla sparker i gang denne weekenden, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Biri, og kveldens V65-omgang fra Norge starter kl.18.55. Umåker står for dagens høydepunkt, og det er altså JACKPOT i V64-spillet. Det ligger 811.399 ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.30.



Her skal det dreie seg om LUNSJEN på Solvalla, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 1 Jatzy Jazz – Blir vår knepne favoritt i et småskummelt innledningsløp. Solgte seg ganske dyrt i tøffe omgivelser sist, og det er ingen tvil om at dette er en 4-åring som utvikler seg fint. Er kjapp i vei, og fra denne utgangsposisjonen kan det bli tet/rygg leder. Kjemper normalt helt der foran, og vi iler til med tipsnikken. PS. 6 Robloxia – Ble kjørt ned i kjelleren etter galopp sist, mens den var under pari nest sist. Blir igjen MYE spilt, men er virkelig formen helt på topp?

V65-2 : 1 Frequency AM – Dette er ingen dum 3-åring, og den er spennende som for lite spilt nå. Kommer ut etter pause, og den er behandlet. I sitt siste løp spant den til tet fra spor 7 bak bilen, før den valgte rygg leder. Fullførte klart bra, og var ikke veldig langt bak en såpass god hest som Alfred Zonett. Vi hadde 12,5 s 800m på klokken. Fra dette sporet kan det bli tet, og den duger på sitt beste. OBS!

V65-3 : 13 Tzatziki – Dette er ingen dum hest, og den duger normalt godt i omgivelser som dette. Var riktignok ikke helt på topp sist, men da møtte den også et par veldig gode hester. Gangen før vant den sikkert, og da hadde vi 13,8 s 800m på klokken. Tredje sist passerte den mål med krefter igjen, og da var den ikke veldig langt bak en såpass god hest som Wreckless M.M. Vi liker kuskeendringen nå, og Anders Eriksson opp er spennende. Tzatziki er god nok, og som litt bortglemt i forhold til den store favoritten må vi varsle.

Dagens første banker:

V65-4 : 4 Zourane Kronos – Er dagens halmstrå på Solvalla, og en hest vi ikke kan spekulere mot. Dette er nemlig et stort løfte etter Muscle Hill, og den har kammet med seg tre strake seire. Virker å være BETYDELIG bedre enn det lille grunnlaget den har på konto, og dette er nok en hest som Timo Nurmos har store ambisjoner med til neste år. Vi spekulerer ikke, og går ALL IN!

V65-5 : 10 I.T. Inventor – Er MILEVIS bedre enn raden, og vi snakker her om en 3-åring som det dessuten er en ekstremt bra kapasitet i. Ble aldri kjørt med sist, og den passerte mål med krefter igjen. Gangen før gikk den en meget solid opphenting etter galopp, og var PIGG i mål etter sene luker i kulissene. Denne går plutselig 13,0/2100ma, og neppe veldig mange er bedre enn den her. Feilfritt = da kan den skrelle!

Dagens andre banker:

V65-6 : 5 Twigs Ceasar – Så MEKTIG ut etter pause sist, og den bare steget rundt feltet til en veldig enkel seier. Vi hadde 12,2 s 800m / 11,5 s 400m på klokken, og det så ukjørt ut… Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, den er kjapp ut, og feelingen sier at Björn Goop søker tet på et tidlig stadium. Vi tror hardt på denne favoritten, og dette er vår andre banker i dagens V65-omgang.