Smellfrekk lunsjbanker mot storcashen

Christoffer Eriksson er aktuell i lunsjen fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Den største V75-uken i historien går mot sin slutt, og her er det bare å sette av morgendagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og her spilles det altså om helt voldsomme kroner. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august!

Kalmar står for dagens lunsjomgang, og det er en omgang som fort kan gi veldig godt betalt. Flere av favorittene føler vi er i trøbbel, og hesten som vi lanserer som dagens beste banker, ja, den var fakta ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. Vi likte dog 9 Pagano (V65-5) såpass godt at vi tar en sjanse på den. Kommer ut fra formstallen til Magnus Dahlen, og her kan det komme en ny seier. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Kosmopolit Du Gull – Fullførte fint i et løp hvor det gikk veldig fort tilslutt sist, mens den nest sist feilet i et småskummelt angrep som godtgående. Formen virker å være bedre enn raden, og den gjør seg ikke bort i et løp som dette. OBS! PS. 2 Copaca Banana – Har vært «KALD» to ganger på rappen nå, og vi er veldig usikker på formen til storfavoritten. Vi velger derfor å prøve å felle den.

V65-2 : 3 Joke Ribb – Kommer ut i ny regi, og er kommet inn på stallen til treneren som også har ansvaret for en såpass god hest som Elof Palema. Akkurat det synes vi er spennende. Har dessuten fin kapasitet, og det er NÅ denne skal spilles, neste gang kan den fort være oppbrukt… Slår til direkte med talentfulle Dante Kolgjini?

V65-3 : 8 Bonfire Lady – Ble spurtet ned av 11 Borups Party sist, men gjorde uansett et bra løp, og varslet at den er skikkelig pågang. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den duger om den leverer som sist. Plasseres knepent først i et ellers helskummelt oppgjør.

V65-4 : 14 My Liberty – Kommer ut i ny regi, og har altså kommet inn på stallen til flinke Lars Brindeborg. Dette er alt annet enn en dum hoppe, og nest sist feilet den for eksempel fra seg en 14tid/2140ma når den ble sjenert i den siste svingen. Møter en overkommelig gjeng i lunsjen, og med flyt burde den dukke opp helt der fremme. OBS!

V65-5 : 9 Pagano – Magnus Dahlen sin stall er VELDIG PÅ VEI OPP, og vi har allerede plukket noen godbiter fra hans stall som har vunnet. Her kan det fort komme en ny, for denne imponerte noe veldig sist. Satt langt bak, men kom i et mektig angrep i sporene tidlig i sluttrunden, og bare forsvant fra til en lekende lett seier nedover oppløpet. Vant med mye krefter igjen på 14,4/2140ma… En ny seier kommer nå? VI TROR MYE PÅ DENNE!

V65-6 : 5 Niras Bumblebee – Er en grunnkapabel vallak som er VELDIG GOD på sitt beste, og den har matchet vel så gode hester som dette tidligere. Kommer nå ut etter en velfortjent pause, og det er ikke sikkert at storformen er på plass direkte. Er uansett såpass god at den skal tas på alvor når den dukker opp i et vanlig lunsjløp. Kan åpne bak bilen, og sporet burde passe. OBS!