Solberg styrer showet i Skien

Got You B.R. og Tom Erik Solberg er store favoritter i V65-6 på Klosterskogen i kveld og blir da også Nettavisens V65-banker. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det nærmer seg den største travbegivenheten i Norden og søndag er det altså klart for Elitloppet 2019. Solvalla byr på V65-vorspiel fredag ettermiddag og en strålende V75-omgang lørdag, før det altså kulminerer med Elitloppet og internasjonal V75 søndag. Men før den tid skal vi gjennom mye moro og torsdagen byr på lunsløp både i Sverige og Norge. I Sverige er det Kalmar som byr på V4-lunsj, mens Bjerke byr på V5-lunsj her hjemme. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. Øvrevoll er først ut med spillestopp kl 18.30, mens Klosterskogen er i gang med sin V65-omgang kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Klosterskogen. Her starter V65 kl 19.35 (merk tiden), mens V5-spillet starter først med spillestopp kl 18.45. V65- er forøvrig identisk med V5-3.

Solberg har V65-bankeren

Jeg velger min V65-banker i kveldens aller siste løp på Klosterskogen, nemlig V65-6. Det handler om høykapable 2 Got You B.R. som har en veldig fin oppgave foran seg i dette løpet. Love You-hoppa som trenes og kuskes av Tom Erik Solberg galopperte seg bort i langløpet under Klosterskogens V75-lørdag i påsken, men har ellers vist strålende form i år. Motstanden skremmer ikke og startsporet er perfekt for femårshoppa. Uten galopp eller uhell, tror jeg Tom Erik Solberg sitter opp bak vinneren i V65-6/DD-2. Jeg bankerspiller 2 Got You B.R. i både V65 og DD.



Kulblik skal henge seg på

I V65-1/V5-3 spiller jeg to hester på samtlige forslag på Nettavisen. Gode gamle 4 Finnskog Sjefen viste klart oppadgående form i seiersløpet til Tante Ragnhild på Bjerke for en liten uke siden. 14-åringen står flott til spormessig i kveld og sammen med favorittspilte 3 Torpa Nicklas synes jeg disse to skiller seg ut i V65-1/V5-3 og spiller dobbeltbanker i begge spillformene.

60 meter tillegg på favoritten

V65-2 er et kvalifiseringsløp til PA Enholms minneløp og kun åpent for amatørkusker. 15 Frier Birk med velkjørende Anette Frønes som fast kusk får spillernes tillit. Det er en bra hest dette, men 60 meter tillegg i et felt med 15 hester, betyr drøye spor underveis. Jeg værer favorittsmell i V65-2 og velger bred gardering på de to største V65-forslagene.

Kan være dagens beste objekt

I V65-3 har jeg et herlig motbud til storfavoritten 10 Respect. 6 Jag Va Bene tok fire seire i løpet av et halvår i perioden 2014/15 sammen med Dag-Sveinung Dalen og var god i de seiersløpene. I kveld er hoppa tilbake i løpsbanen etter over to måneders pause. Lars Anvar Kolle kusket hoppa i prøveløpet og var veldig fornøyd med henne der. Gikk 1.16 siste 1000 da og står spennende til i kveld. Se opp.

Pelle hele veien

V65-4 er et fint kaldblodsløp i mellomklassen og selv med bare ni hester bak startbilen er det ikke lettløst. 6 Frøyu Pelle blir mitt førstevalg. Var bra toer bak en meget opplagt Kuven Storm sist, og står til for tidlig tetkjenning i kveld. Det kan være tet og slutt.

Kan bli en fin torsdag for Anette

Anette Frønes blir favorittspilt med 15 Frier Birk i V65-2 og hun kusker også min favoritt i V65-5. 2 Uanffected var var veldig bra når han spurtet inn til seier i et ganske bra felt på Bjerke tredje sist. Leverte også et bra løp nest sist, men presterte mer på det jevne sist på Sørlandet. I kveld er det meget overkommelig motstand som venter for Uanffected i V65-5 og vallaken blir mitt klare førstevalg i løpet.