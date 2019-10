Solberg viser vei på Klosterskogen

Stilige S.K.’s Mystic Titan har en flott oppgave foran seg i V65-1 på Klosterskogen i kveld sammen med kusk Tom Erik Solberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en usedvanlig hektisk torsdag foran oss og den innledes med V4-lunsj fra Mantorp. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for V5-lunsj fra Drammen travbane. Torsdag kveld er det V65-omgang både på Øvrevoll og Klosterskogen, mens det er en rekke norske vinnersjanser under kveldens V64-omgang på Romme.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V65-løpene på Klosterskogen. I og med at det er spill til tre baner i kveld, er det litt endrede innleveringsfrister i Skien i kveld. V5 starter først og har spillestopp kl 18.45, mens V65-spillet først starter kl 19.35 og V5-3 er således identisk med V65-1. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Strålte sist - billigere motstand i kveld

Det handler om fireårige 5 S.K.'s Mystic Titan. Som var strålende vinner av V75-1 på Klosterskogen i sin siste start. Gjestekusk Gunnar Austevoll kjørte seg tidlig fram i dødens i det løpet og trykket i omganger på ledende Kicking Classic. Knakk denne og vant meget enkelt. Den Kjetil Roe-trente hesten kom seg ikke til finalen i Derby, men har likefullt hatt en flott sesong med seks seire og nesten 500 000 kr innkjørt. Tåler å bli brukt underveis og Tom Erik Solberg kjører sjelden bort favoritter. Jeg tror på ny seier og 4 S.K.'s Mystic Titan blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.



Har Halle tryllet igjen?

Det er svak klasse på V65-2 og mon tro om ikke dyktige Tor Olaf Halle har klart å lage en vinner av fireårshoppa 2 Sweet Nona. Halle er ihvertfall med henne i trening og mot svært overkommelig motstand, kan Sweet Nona ta karrierens første seier i kveld.

Gøran skal gi storfavoritten kamp

I V65-3 kommer 5 Esperanza Trunoize til å bli V65-omgangens klart største favoritt. Over 90 prosent er Søvik-hesten krysset når det er omsatt for ca 30 000 kr. Den prosenten kommer nok til å synke litt. Kunne ikke ta seg forbi gode Eldorado Gracieux på Klosterskogen nest sist, men vant enkelt som storfavoritt etter ledelse hele veien på Klosterskogen i sin siste start. Bra vinnersjanse er det også i kveld, men jeg velger å doble opp med 1 Donato Gilbak og Gøran Antonsen. Denne norgesdebuterte på Bjerke forrige onsdag og avsluttet flott mot mål da. Står spennende til på strek i kveld og jeg innbiller meg at denne kan gi storfavoritten som står på 20 meter tillegg, kamp om seieren i kveld.

Uturskvoten må være brukt opp

I V65-4 skiller to hester seg litt ut og mitt soleklare objekt heter 6 Cici Moseby. Denne har fortsatt ikke fått vinne for Herman Tvedt i Norge etter at den ble importert fra Danmark. Men hatt all verdens utur og havnet i dødens eller fått dårlige rygger. Slik den gjorde også på Bjerke forrige onsdag. Var meget godtgående mot den siste svingen da ledende Jeetske Beemd brøt ut og krysstaklet Tvedt-hesten. Har en klart overkommelig oppgave foran seg i kveld og kan endelig få sin fortjente seier.

Se opp for Blesen

V65-5 er kveldens i særklasse beste spilleløp og her er det mange om beinet. Jeg tar med alle tolv startende på de to største V65-forslagene og mitt objekt blir ikke mye spilt. 10 Hof Blesen har varslet form den siste tiden og var god toer bak Tangen Frikk på Jarlsberg sist. Møter klart overkommelig motstand i kveld og får Gunnar Austevoll denne feilfritt rundt, kan karrierens første seier komme for Gravdal-hesten i start nummer 85.

Tengsareid har DD-bankeren

Bra spilleløp er det også i V65-finalen, der jeg streker for fem hester på de to største V65-forslagene. Mitt klare objekt heter 2 Kleppe Elfina og Åsbjørn Tengsareid. Hoppa var solid femte i DNT's 5-åringsløp for hopper i sin start og står svært spennende til i spor to i kveld. I en meget spennende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 2 Kleppe Elfina.



