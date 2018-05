Solhus viser vei på Leangen

Ruskeli Scott og Atle Solhus er Nettavisens V65-banker på Leangen i kveld. Her fra seiersløpet på Leangen 1. nyttårsdag. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En meget innholdsrik uke venter, og her er det MYE å glede seg til. Allerede i dag braker det løs med en herlig V64-jackpot fra Färjestad. Kr.1 015 080 ligger ekstra i sekserpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup. Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med LUNSJ-V5 kl 11.10, deretter er det V4-lunsj til Vaggeryd med start kl 12.45. Leangen står for kveldens V65-omgang kl 18.55, før Färjestad avrunder mandagen med sin V64-JACKPOT kl.19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Leangen. Der serverte jeg flotte V5-tips forrige søndag. Det aller minste V5-forslaget (innl.pris kr 168) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 707 kr. Blant annet lanserte jeg nestfavoritten 5 Sea Samedi i V65-5/V5-2/DD-1 som en herlig DD-banker mot kveldens aller største V65-favoritt Derby D'Estino. Også i kveld garderer jeg den største favoritten i V65-spillet og lander på en spennende banker i V65-5.

Skreddersydd oppgave for bankeren

Det handler om den ni år gamle vallaken 8 Ruskeli Scott i V65-5/V5-2/DD-1. Denne har virkelig fått sving på sakene det siste halvåret og allerede vunnet to av årets sju starter. Nest sist var han sterk treer bak meget gode Rofstad Odin og Røyns Stjernen, mens han i sin siste start på Bjerke ble sittende bom fast i tredje innvendig bak en svak Mira, tilsynelatende med flust av krefter på lager. I kveld har vallaken 20 meter tillegg på moderate strekhester, mens hovedopponenten 13 Villmira starter 20 meter bak. Atle Solhus og 8 Ruskeli Scott har en flott oppgave på papiret og blir min V65-banker i kveld og blir også min banker i både V5 og DD-spillet.

Veronikas formsterke hoppe blir ikke tatt på alvor

V65-1 er også i kveld forbeholdt de bedre varmblodshestene på Leangen og når ikke seiersmaskinen Valley Ivan er med (løpet er stengt på 875 000 kr), er det ganske åpent. 5 My Dream Come True er min tetfavoritt og i et løp der ingen av konkurrentene er kapable nok til å trykke på i dødens, må det være fin sjanse for at hoppa tar sin tredje seier på de fire siste startene. I morgentimene mandag er 7 Baritron stor favoritt, det kjøper jeg ikke.

Melby advarer

Velkjørende og alltid like imøtekommende Inge Melby er betrodd en av kveldens aller største V65-favoritter i kveld, i form av 5 Creek's Brave i V65-2. Vallaken avla årsdebut på Leangen sist søndag og fra fjerde innvendig fikk hesten luken ut mot oppløpet og spurtet frenetisk til andre bak vinneren Sea Samedi. Men Inge Melby varsler om en hest som ikke løser noe særlig fra start og at han kan havne på vingel fra start. Skal stå som favoritt, men er ingen banker for meg, der jeg registrerer at kapable 7 Little Red Corvette omtrent ikke er rørt i spillet.

Det får da være måte på

Det er helt riktig av spillerne å gjøre 5 Daddy's Angel til favoritt V65-3, som er et ungdomsløp. Men godt over 70 prosent er nok i overkant, selv om dyktige Amanda Robertsen er kusk. 1 Tanita's News er den hesten jeg vil trekke frem imot først og fremst. Den hoppa har vunnet en lokalkjøring i orkdal på flott vis, står gunstig til i førstespor og har en formkusk i vogna i Eirin Sørmo.

Tetkampen avgjør?

Det er flott klasse på V65-4/V5-1, der flere av de beste kaldblodshestene på Leangen setter hverandre stevne. 7 Snonsøy Elda er mitt spennende objekt i løpet. Hun er variabel både fra start og i prestasjonene denne dama, men fra springspor er det ikke utenkelig at Atle Eggan kan nå føringen og derfra må det være flott vinnersjanse.

Uturshesten lykkes?

Det har mildt sagt vært stolpe ut for 6 Roxy Lady og Monika Fremstad hittil i 2018. Fireårshoppa har galoppert seg bort i sine to siste løp, sist med var det en mulig seier som glapp oppunder mål. All den tid den nåværende spillefavoritten 2 Eros Barsk ikke har vært som best i sine to siste starter, antar jeg at Monika Fremstad velger en offensiv strategi med Roxy Lady i kveld og jeg tror Monika har feltets beste hest i V65-6/V5-3/DD-2.

