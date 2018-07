Sommertrav med V65-jackpot på Biri

Radieux og rytter Sofie Adolfsson. Fredag rir Kristine Kvasnes. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Färjestad innleder weekenden med en herlig V65-omgang kl.12.45. Deretter blir det sommertrav på Biri med blant annet Biri Allround. Det er en fyldig meny på Biri denne kvelden, og mye å glede seg til. V65-1 starter kl.18.55. Romme avrunder fredagen med en spennende V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Biri innleder weekenden med sitt sommertrav, og det er altså JACKPOT i dagens V65-spill. Hele 445 166 ligger ekstra i sekserpotten, og de skal vi være med å kjempe om. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og her anbefaler vi nok en gang et bankerspill på 10 Storm Teddy. Dette er nemlig en 3-åring som er langt utover det vanlige, og normalt er den helt overlegen i grunnlaget sitt. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Quinzy Joe – Spurtet sterkt i debuten sist (13,3 s 300m), og den gav et godt inntrykk. Leverer den slik her, ja, da skal mulighetene være gode. 12 Lisbeth Of Africa (denne ble strøket fredag) – Er grunnkapabel, og stadig noe bedre enn raden. Er god nok i massevis til å storskrelle i et billig løp som dette. TAS MED PÅ ALT!

V65-2 : 10 Storm Teddy – Er en ordentlig blåser, og kanskje den beste 3-åringen i landet. Vant veldig enkelt sist selv om den ble grovt hindret runden igjen. Vi hadde 27,6 s 800m, og da kjørte ikke Sjoner en meter. Er moden for en solid rekordforbedring, og normalt vinner den enkelt igjen. Motivert storfavoritt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-3 : 5 Winmecredit – Biri Allround, og her er det trav som gjelder. Winmecredit var klart godkjent sist, og var da hakk i hel på gode hester. Skulle den komme seg foran nå, ja, da er definitivt dette hesten å slå på en kjapp sprint. I montedelen av Biri Allround (V5-4) tror vi mest på 5 Radieux.

V65-4 : 6 Trust Boom Bay – Har et gaveløp foran seg her, og for oss er det en gåte at denne kun var et 5-valg (8,8%) når vi la ut tipset. Feilet med masse krefter igjen i Sverige sist, var positiv i kulissene nest sist, mens den også var bra i nederlaget tredje sist. Er i en helt hysterisk form, den går ned flere klasser nå, og dette er en banker for de som jakter de store jackpotkronene på fredag. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 10 Alm Nagano – Her blir naturligvis 3 Frøyu Petter hardt betrodd, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Vær dog obs på at den var i kjelleren sist, og kommer ut etter over en mnd pause nå… Draget vårt hadde 0,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og den blir ikke mye spilt. Er imidlertid i en helt hysterisk form, og den så rålekker ut med krefter igjen etter sene luker sist. Kan fort få løpet nå, og med tempo må man være på vakt. Overrasker?

V65-6 : 5 Chere – Har vinnerform i kroppen, og den skal med på alt nå. Var voldsomt tapper i nederlaget sist, og den gjorde et av de bedre løpene i karrieren. Fredag er det opp med Dalen, og akkurat det liker vi skarpt. Vant tre løp i fjor, og nå kommer årets første seier? MÅ BARE PRØVES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.