Sommertrav med V65-jackpot på Sørlandet

Einar Nedrebø og Nyland. Fredag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Bollnäs: Flott V65-omgang til lunsj

V64 Axevalla: Åpen V64-jackpotomgang på Axevalla

Oddstips 1: Treoddser spilles i Danmark

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Sørlandet har naturligvis hovedfokuset denne helgen, og det er endelig duket for den årlige DOBBELTKJØRINGEN på undertegnedes hjemmebane. Fredag smeller det ordentlig på banen i sør, og her venter en fyldig meny med både V65/V5/V4. Fredagens V65-omgang starter kl.18.55, og HUSK: Det er JACKPOT i dagens V65-omgang med 519 186 ekstra i sekserpotten. Før vi kommer dit skal vi til Sverige, og lunsj fra Bollnäs. Her begynner V65-1 kl.12.45. Sist ut denne fredagen er Axevalla med sin første dag av trippeltravet. V64-1 starter kl.19.34. Det er også JACKPOT på Axevalla denne fredagen, og det ligger 970 154 ekstra i sekserpotten.



Sørlandet fortsetter sitt festtrav lørdag, og da er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet! Axevalla avrunder sitt trippeltrav om søndagen, og her venter det også en ekstra V75-omgang. Vi gir deg naturligvis tips til alt denne helgen, og håper å sende deg inn i kampen om de store kronene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er V65-jackpot på undertegnedes hjemmebane denne fredagen, og det ligger altså over 500 000 ekstra i sekserpotten. Et av de høydepunktene vi husker best fra Sørlandet hittil i år kom den 26. mai hvor V65-bongen på Kr.864 betalte ut Kr.13 736,- Den dagen ble SUPERSJOKKET Ask Eld (5,6%) servert som en herlig vinner.



Nå jakter vi ny suksess, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Photo Lavec – Hadde vært helt klink her om det ikke hadde vært for 6 Patricia Hastrup som fort overflyr den på startsiden. Photo Lavec har radet opp med sterke innsatser på slutten, og også sist fullførte den solid bak to gode. Er trolig ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og den er trossalt veldig motivert i innledningen.

V65-2 : 9 L.A.’S Miss Universe – Kjørte ikke Knud Mønster en meter med sist, og han ga rett og slett hesten sin kun et jobb i løpet som spinnville Hillary B.R. vant. Jogget altså 15,8, og vi likte måten den gjorde det på. Kan fort være ytterligere forbedret nå, og mot en billig gjeng gjør den seg ikke bort. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens beste banker:

V65-3 : 5 Paulino – Er en nykommer hos Tjomsland, og vi snakker altså om en 4-åring som enda ikke har vunnet. Virker dog til å besitte en fin kapasitet, og nest sist gikk den altså 16,1 på en bløt Wolvega-bane. Har kun vært middels fra start tidligere, men er ikke avhengig av tet for å vinne. Normalt taper ikke en hest som Paulino et svært billig løp som dette, og etter å ha vært i tenkeboksen litt går vi for denne som dagens hovedbanker.

V65-4 : 1 Lykkje May – Var en av våre beste 3-åringer på hoppesiden i fjor, men har ikke vært like vass hittil i år. Varslet imidlertid en herlig form i Bergen sist, og etter at den la inn 26,0 s 1000m vant den sikkert. Har veldig riktige betingelser foran seg nå, og går den feilfritt igjen trenger den ikke å bli enkel å fange. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 6 Nyland – Blir knallhardt betrodd her, og hadde det ikke vært for løpet sist, ja, da kunne vi nesten ha garantert seier. Dog likte vi svært dårlig at den ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, for slike løp kan sette sine spor, og spesielt på hester som Nyland. Nå er rapportene på den fine, og leverer den på sitt beste taper den ikke. Skal stå først, men vi avstår et bankerspill da vi vil se den i et løp igjen etter den opplevelsen den fikk sist.

V65-6 : 2 Outstanding O. – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og dette er altså en traver som blir matchet mot Derby om ikke veldig lenge. Den spurtet sterkt nest sist, mens den nå sist fullførte veldig fint. Voltestart er et usikkerhetsmoment, men takler den det, ja, da blir det normalt tidlig tet, og da skal dette løpet være over. Er en svært motivert favoritt i finalen, og det er en banker for de med litt is i magen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.