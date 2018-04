Spennende lørdagskveld med et supertalent som banker

Kjetil Djøseland og Professor Ø.K. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Åby lørdag: Forrykende V75-omgang med Olympiatravet

V4 Åby (spillestopp 14.45): Internasjonal V4-omgang med herlig lås

V5 Drammen (spillestopp 12.45): Lørdagslunsj i Drammen

Oddsdobbel 1: Palace tar seg av ferdigspilte Leicester

Oddsdobbel 2: Everton har ingenting å spille for

Oddsdobbel 3: Middlesbrough sikrer playoff

Oddssingel Eliteserien: Vålerenga kan få det svett i Trondheim

Tippetips: Ingen promenade for Chelsea

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Lerum med supertips i Harstad 21. april! Tok du rygg?

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi liker disse V65-omgangene lørdagskveld, for dette er omganger som veldig få har jobbet skikkelig med. Sist lørdag tømte vi altså lukene i Harstad, og vi håper at du var med på den herlige oppturen da. Professor Ø.K. (V65-2) er et supertalent, og den hesten vi skal til lukene med i kveld. Sjekk ut følgende til Sørlandet:



V65-1 : 2 Champlain – Har gjort to løp for Kjetil Djøseland, og det er snakk om en traver som er BETYDELIG BEDRE ENN RADEN. Nå sist feilet den som pigg når Pål Buer prøvde å komme seg ut i angrep i den siste svingen. Så veldig fin ut i kulissene etter galoppen, og den hadde dårligst vært toer i en feilfri utgave. Tidsmessig hadde den gått ca 16,4/2040ma. Feilfritt er den HET, og vi velger å varsle skarpt!

V65-2 : 6 Professor Ø.K. – Kommer ut fra en av de beste kaldblodstrenerne i Norge, og det er liten tvil om at Kjetil Djøseland har en supertalent i den svarte hingsten etter Norheim Svenn. Den har vært klin overlegen i de tre løpene som den har gjort, og vi tror den har null problemer med å gå 27,0 på Sørlandet. Kanskje enda fortere. Taper ikke dette om alt går riktig for seg, og på våre bonger står Professor’en alene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 5 Eldvina – Er MYE forbedret, og det er en hest som Marius Høitomt har supersjokket med før (18.12.2016). Har fått to løp i kroppen etter pause, og nest sist satt den bom fast med alt igjen. Vi hadde 26,3 s 800m på klokken, og den hadde vært med helt der fremme med bedre klaff. Nå sist var den også godkjent i monte med en fersk rytter. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og får den bare ryggløpet sitt er den giftig. PASSES!

V65-4 : 5 Ark Born As Twin – Er den beste, og den var klart bra etter pause sist. Bare spant inn til en overlegen seier, og på klokken stod det 13,8 s 500m som helt ubrukt… Har møtt bedre hester enn dette tidligere, den er normalt sett ytterligere forbedret med et løp i kroppen, og får bare Stian Eilefsen til styringen, ja, da skal de andre få kjørt seg. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Sanda Love – Vi har tro på 5 Beat’em All som var monster med YANKERVOGN i Sverige sist. Lekte seg da fra dødens, og fra eventuelt tet i dag blir den vrien å slå. Vi må uansett varsle for en skikkelig formbombe, og snart må vel det løsne for Sanda Love? Den har vært ENORM etter startgalopp to ganger på rappen nå, den har vinnerform i kroppen sin, og feilfritt kan det være duket. OBS!

V65-6 : 11 I Am The Tiger – Pleier å være på hugget etter pause, og den er spennende i finalen. På ren kapasitet er den trolig best/nest best, og vi regner ikke med at man tar turen fra Stavanger til Sørlandet en lørdagskveld uten å ha vært ordentlig fornøyd med den i jobbene i denne pausen. Her lukter det dessuten litt tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. SKAL MED PÅ ALT!