Spennende lunsj med frekke objekter

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V65-lunsj. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

ENDELIG WEEKEND, og dette er en virkelig fullpakket helg med det beste fra både trav og galopp! Lørdag venter en åpen, og svært spennende V75-omgang fra grensebanen Årjäng. Her kan du vinne svimlende 21 millioner! Søndag er det galoppen som har fokuset, og på Jägersro er det altså JACKPOT I V75-SPILLET med hele 3 508 928 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Hoting hvor V65-1 begynner kl.12.45. Deretter er det Biri sin tur, og her begynner V65-1 kl.18.55. Axevalla avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30. Samtlige løp innen V64-spillet er forsøk til StoChampionatet, og det gjør denne omgangen litt ekstra spennende. HUSK OGSÅ AT DET ER JACKPOT MED OVER 1,1 MILLIONER EKSTRA!



Hoting står for dagens lunsjomgang, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Det man skal vite om Hoting er at det kun er ett springspor, og at oppløpet er på kun 160m. Å være med i fremste rekke er derfor et pluss på en slik bane. Vår beste banker kommer ut i finalen, og dette er et løp som 4 Officer CD skal vinne om alt går riktig for seg. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 K.A. Priol – Småskummelt innledningsløp hvor ikke veldig mange er helt sjanseløse. Hesten vi plasserer først kan neppe bli mye spilt med en dårlig rad, men her skal man være litt på vakt. Var ute på samme bane sist, satt i noen elendige rygger, og fikk «en mil» frem. Leverte en knallsterk sisterunde, og spurtet helt strålende via drøye spor mot oppløpet. Vi likte den innsatsen skarpt, og klaffer det bare litt bedre nå, ja, da duger denne alle dager i uken. SE OPP!

V65-2 : 2 Tyrone Warrior – Storfavoritten 6 Jack Håleryd er ingen stjerne, men med fin rad blir den naturligvis hardt betrodd. Vår ide har litt inne, og den var veldig fin i seiersløpet femte sist. Kommer nå ut etter pause, kusken er god, og dette ser riktig ut på forhånd. PASSES!

V65-3 : 11 Ulvsås Rune – Dukket opp i banen etter et lengre avbrekk sist, og den varslet vinnerform direkte. Feilet på vei frem i kulissene ca 1000m fra mål, og den tapte mye. Gikk ekstremt bra etter denne galoppen, hadde full spenst over mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Gikk for eksempel BETYDELIG bedre enn 10 Hallsta Majestix som blir klart mer spilt her… Ulvsås Rune var tidligere en vinnerhest, og med tanke på at den varslet form sist så er den spennende nå. KAN SKRELLE!

V65-4 : 12 Tempel L.B. – Har ikke gjort mye feil på slutten, og den rader opp med sterke prestasjoner. Var bunnsolid til seier sist, mens den spurtet sterkt nest sist. Gikk da 13,4/2140ma, noe som er svært bra. Her er det med få unntak billig i mot, og selv om det ikke er enkelt å runde fra tillegg på en bane som Hoting så må sjansene være gode. Veldig motivert favoritt som også vi tror på. Velger man å spekulere så kan 5 Calibrate være en på dypet. Spurtet voldsomt bra sist, og kom til mål med krefter igjen. Stod da 20m bak 6 Ävja Palema som blir mye mer spilt her. Vær dessuten OBS på at Calibrate er kuskeplusset med John Östman.

V65-5 : 1 Bellatrix May – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide kommer ut etter en lengre pause, men den kommer ut fra en formstall, og dette er et OK løp for Bellatrix May. Den er flink fra start, den liker en kjapp sprint, og er bare formen sånn noenlunde etter oppholdet, ja, da burde den dukke opp på foto. OBS!

V65-6 : 4 Officer CD – Burde nok kanskje ha holdt unna for å få fullt godkjent sist, men var uansett helt OK i nederlaget. Har et gaveløp foran seg når det gjelder motstand nå, og den er også solid kuskeplusset med Ove A. Lindqvist. Takler normalt sporet, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Dette er omgangens beste banker, og vi går ALL IN!