Spennende lunsjomgang på Jägersro

Thomas Uhrberg er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

En herlig weekend venter, og vi innleder den med lunsj på Jägersro kl.12.45. Til kvelden blir det V65 på Biri, og her er man i gang kl.18.55. Høydepunktet fredag skjer i Sverige, og da skal vi til Gävle. Her er det nemlig duket for en stor V64-jackpotomgang. Hele 784.648 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.30.



Her skal det dreie seg om Jägersro, og vi kan by på følgende:

V65-1 : 1 Wonderboy – Et spennende sprintløp innleder denne lunsjen, og her blir det MYE spill på 2 Comanche Moon som er en OK hest. Dog er den ikke veldig hard i skallen, og her tror vi det blir et hardt tempo hele veien. Da kan dette bli veldig riktig for Wonderboy som normalt smyger med bak lederen. Nevnte Wonderboy har slitt litt i år, men den spurtet veldig bra fra køen sist, og varslet full form. Overrasker med luker?

V65-2 : 1 Livi Magic – Har vært strålende på slutten, og dette er en bra hoppe for klassen. Den vant lett fra tet tredje sist, og den var overlegen fra tet sist. Om den leverer slik igjen, ja, da taper den ikke et løp som dette. Vi liker dog ikke å banke ferske hopper når det enda er sommervarme i luften, og vi nøyer oss derfor med å plassere favoritten klart først.

Dagens banker:

V65-3 : 1 Big Farmer – Må være et meget bra spill her. Den kom via tredjespor ca 1050m fra mål sist, ble hengende, og fullførte tappert. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den er veldig kjapp fra start, og den må ha en alle tiders mulighet til å lede dette fra start til mål. VI TROR HARDT!

V65-4 : 2 All In A Dream – Ble det fullstendig feil for sist, og da gikk den altså 14,4/1640m uten å bli kjørt i bånn. Har en skreddersydd oppgave foran seg nå, og uten noe tull underveis skal mulighetene være gode. Har dessuten trukket drømmesporet, og vi iler til med tipsnikken.

Frekk DD-banker:

V65-5 : 7 Venere Lux – Satt altså fart på 11,7 sist, og da skal man huske på at den slet med aksjonen sin… Vi regner med at Jerry Riordan har fikset litt på sin springer, og da kan det fort være seiersdags. Settes frekt først i et ellers ganske jevnt hoppeløp.

V65-6 : 5 Caddie Jo – Vant tre løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Nå virker dog formen å være på riktig vei, og den var ordentlig positiv sist. Fullførte da fint uten at kusken presset den i bånn. Før det løpet hadde Admir Zukanovic lagt om treningen, og det virket til å ha hjulpet. PASSES NÅ!