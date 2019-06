Spennende V65-banker til lunsj

Runi og kusk Eivind Gravdal. Fredag kommer de ut i Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Høydepunktet denne fredagen skjer på Biri hvor det altså er JACKPOT I V65-spillet. Deilige 360 514 ligger ekstra i sekserpotten, og moroa starter kl.18.55. Vi starter dog dagen i Sverige, og da allerede kl.12.45 hvor en herlig lunsj venter til Årjäng. Sist ut denne fredagen er Romme, og her er V64-1 i gang kl.19.30.







Grensebanen Årjäng disker opp med en lekker lunsjomgang fredag, og det er en omgang med et solid potensial. Vi skal prøve å felle favorittene, og vår banker var fakta ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. Vi likte dog 7 Global Vision (V65-4) såpass godt i debuten at vi tar en sjanse på den nå! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 American Dream – Debuterte for Veijo Heiskanen og Hanna Halme sist, og dette var en hoppe vi likte svært godt. Var riktignok litt pigg underveis, men den fullførte fint, og fikk et klart pluss i kanten av oss. Her møter den en svært overkommelig gjeng, den er fort ytterligere forbedret, og fra tidlig tet kan den umulig bli enkel å fange. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 9 Runi – Er fakta MYE bedre enn raden, og den skal ikke undervurderes i billige omgivelser som dette. Feilet fra seg en 31-tid sist, og det er fakta bra på en bane som Klosterskogen. Gangen før ble den sittende bom fast. Er en ung hoppe under utvikling, og den kan nok senke rekorden sin med en del. PASSES!

V65-3 : 3 Blue Star Royal – Fullførte klart bra bak to gode sist, og den utvikler seg fint for tiden. Kommer her ut i et særdeles billig løp, og sjansene for seier må være store om den kommer seg tidlig foran. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror på.

V65-4 : 7 Global Vision – Er garantert en hest som Magnus Jakobsson tror en hel del på, ellers hadde han aldri dradd den ut på en bane som Åby i debuten… Gikk et veldig fint løp på Åby, og avsluttet da i 13-fart. Kommer nå ut etter nesten tre mnd pause, og ingen bør bli overrasket om denne senker rekorden sin MYE. Er trolig feltes KLART beste hest, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-5 : 3 Simb Triumph – Har virkelig tent til når man begynte å rykke skoene, og den har vært veldig god de siste gangene. Kommer trolig til å fly styggfort på en kjapp sprint, og fra et nydelig spor er det snakk om en favoritt vi tror på. SPILLES!

V65-6 : 8 A Taste Of Honey – Er egentlig veldig bra, men har altså ikke funnet storformen enda. Har dog fått to nødvendige blåsere i kroppen, og det skal normalt ha gjort veldig godt. På ren kapasitet er den mer enn god nok, den har matchet vel så gode hester som dette tidligere, og etter at den er blitt strøket inn et spor gir vi den et nytt forsøk. KAN OVERRASKE OM DEN LEVERER SOM DEN SKAL!