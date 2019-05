Spennende V65-jackpotomgang på Sørlandet

Hermman Tvedt og Brainy. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V4/ V5 Klampenborg: Nicolaj skal fikse galoppcashen på Klampenborg

V75 Solvalla: Årets beste V75-omgang - du kan vinne 26 millioner

Tippetips: Vålerenga - Lillestrøm er tippekupongens høydepunkt

Oddssingel Eliteserien: Kan Vålerenga egentlig tape mot Lillestrøm?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Spillerne er helt i "SOLVALLARUS", og omgangen på Sørlandet i kveld går nok i glemmeboken til de fleste. Vi har dog jobbet godt med disse løpene, og dette er fakta en særdeles spennende V65-omgang. At det også er JACKPOT gjør den ikke akkurat mindre spennende. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Super Strong – Har vært brenngod de siste gangene, og blir knallhardt betrodd. Vær dog OBS på at den skal gå med sko bak i kveld, og selv om Sørvik uttaler at det ikke gjør noe så gjør slikt fakta en god del med en hest som er vant å trave skoløs bak. Mulig den likevel bare vinner dette, men uten sin optimale balanse velger vi å spekulere. 7 Malkin – Er på riktig vei i ny regi, og den stod på meget bra sist. Var da med på ganske tøff kjøring de første 600m. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens løp, og den er sylvass når den får gå med i rygger. OBS!

V65-2 : 2 Black Voice – Dukker opp i ny regi, og det er GODE rapporter på den. Har trent ordentlig bra den siste tiden, og på ren kapasitet duger den normalt svært godt i et relativt billig løp som dette. Settes frekt først. Løpet ellers er utrolig jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Holen Storm – Nytt småskummelt løp hvor en bred gardering kan være smart. Draget vårt får opp Øystein Tjomsland, og han vil passe perfekt på denne «kaldingen». Spesielt i en oppløpskamp hvor den ofte går og vegrer seg litt. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, banen på Sørlandet blir brennkvikk i kveld, og det blir ikke enkelt å hente tillegg. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 2 Grace Yoga – Må være et svært spennende spill denne lørdagen. Vi likte den nemlig godt under sal tredje sist. Trodde riktignok at løpet var over mot den siste svingen, men kom noe helt enormt tilbake i kulissene, og på klokken stod det 11,5 s 300m. Martine Finsand er en knallgod rytter som burde fått mange flere sjanser enn hva hun faktisk får, og ingen skal bli overrasket om hun slår til med denne. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 8 Bacchus Ø.K. – Har funnet superformen, og da er denne knallgod. Var enorm under sal sist, og da lekte den altså med Tomeld ØK. Gangen før var den strålende med vogn for Øksnevad. Nå er det opp med Tengsareid, og i dette lille feltet vil den ha god kontakt underveis. Er en veldig motivert favoritt.

V65-6 : 8 Rock’n Rolling – Fire hester kan vinne finalen, og det er veldig jevnt blant disse. Vi holder Rock’n Rolling høyt på ren grunnkapasitet, men den skuffet oss på Bjerke onsdag hvor den fikk maks etter et fint opplegg. Var klart bedre på Åby gangen før i et løp hvor det ikke klaffet helt. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og på sitt beste er den med garanti på foto i et løp som dette. Settes knepent foran 4 Brainy.