Spennende V65-kveld i Sverige

Ulf Eriksson er aktuell i kveldens V65-omgang- Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Rättvik byr på en åpen, og spennende V65-omgang denne kvelden. Store felt, relativt dårlig kvalitet, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to. Dagens beste banker er 6 Raj's Messiah (V65-2), og går alt riktig for seg her, ja, da må dette dreie seg om en solid mulighet. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Åsens Boggie – Var ikke tom i mål etter sene luker nest sist, mens den sist ble sjenert til galopp. Kan fort en 16-tid på distansen, og klaffer det bare for denne kusken, ja, da gjør den seg ikke bort i et billig løp som dette. Hadde kun 1,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Overrasker?

V65-2 : 6 Raj’s Messiah – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den blir stadig bedre. Nå sist var den klart positiv bak storkanonen Marrakesh, og det virket ikke som kusken presset den tilslutt heller. Her er den BILLIG ute, den er kjapp i vei, og skulle den komme seg foran er dette over. Vi tror hardt!

V65-3 : 12 Guli Vitus – Er fakta ikke så verst, og den har litt inne. Gikk klart bra i kulissene sist, og var ikke helt tom over mål. Var nede på 28,5/2660mv fjerde sist, og den kan nok en høy 27-tid på denne distansen. Da er ikke mange foran den i mål, og vi liker også kuskeplusset med Rikard N Skoglund. Skreller?

V65-4 : 14 Overthehill – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er skikkelig pågang. Sist spurtet den strålende etter sene luker, og den hadde masse krefter igjen over mål. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og klaffer det bare litt på veien er den god nok til å storskrelle. SE OPP!

V65-5 : 5 Mellby Guvenören – Har møtt veldig gode hester i årgangen, og stortsett gjort bra løp. Nå sist ble den sjenert til galopp, men varmet opp i en fin stil tidligere på dagen. Her er draget vårt billig ute, og skjer det ikke noe spesielt underveis så har den en stor sjanse. VI TROR HARDT!

V65-6 : 6 Zorento D’Amour – Småskummel finale, og vi byr på en hest som er bedre enn raden. Nå sist rullet den over på oppløpet, og hadde blitt toer på 14,0/14,1 uten den galoppen. På form er den en av de beste her, og den kan skrelle med flyt. OBS!