Spennende V65-kveld på Forus

Øyvind Hegdal og Outstanding O. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.

Forus Travbane står for V65-omgangen denne kvelden, og det er en ordentlig flott omgang vi har foran oss. Vi fant ingen banker som vi ønsket å gå ALL IN på, og vår største bong er derfor uten. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Orlandostile – Er en lillebror til mer kjente Ourastile, og Orlandostile er en hest man alltid har holdt høyt. Alt har imidlertid ikke gått på skinner, og raden er derfor råtten. Nå har den trent ordentlig bra over en periode, den har vært fin i rutineløp, og feelingen er at denne har en meget god sjanse direkte etter oppholdet. Settes frekt først i et løp hvor det er litt skille på de beste kontra de nest beste.

V65-2 : 7 Attached – Her er det dårlig klasse, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide var god i debuten for Wiig når den tapte ytterst knepent nest sist. Sist feiler den fra seg en 15-tid/2080mv når den galopperte mot oppløpet. Galoppen kom like etter at proppene ble trukket. Har blitt strøket inn et spor, det er billig i mot, og nå kommer seieren?

V65-3 : 8 Flytin – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Kusken bak vår ide har STOR FORDEL av auto, for nå kommer vel den seg bedre avgårde enn hva den for eksempel gjorde sist? Fikk da en ELENDIG start, og havnet faktisk etter hvert sist. Gikk meget solid i kulissene etter denne starten, og på klokken stod det 24,8 s 300m med krefter igjen. Er HET her om det bare klaffer litt på veien.

V65-4 : 10 Oriola – Gikk fullt godkjent etter pause på lørdag, og den var ikke langt fra en andreplass mot bedre hester enn dette da. Er trolig ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen, og tar den bare i hele veien så tar den seg normalt av et løp som dette. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror på!

V65-5 : 2 Red Lane – Får ikke mer enn godkjent minus for løpet etter pause sist. Hadde nok veldig godt av en blåser, og vi forventer den forbedret til kveldens oppgave. Kan ikke få et spesielt bedre løp enn dette, den er kjapp fra start, og står i det beste sporet. Vår knepne favoritt.

V65-6 : 7 Outstanding O. – Er klart best om den får tet, og blir den sluppet til tet så er dette over. Det finnes dog hester innvendig her som er gode nok til å svare, og vi er litt spent på for eksempel hvordan Rune Wiig tenker bak 3 Teddy Boy OK (syk sist)… Outstanding O. var uheldig sist, og formen skal det ikke være noen fare ved. Motivert favoritt, men vi avstår likevel fra et bankerspill.