Spennende V65-lunsj med norske sjanser

Ole Johan Østre er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne helgen BRAKER det løs med årets største HØYDEPUNKT på travet i Norge. Det er intet annet enn en praktfull helg vi har foran oss på Bjerke med Oslo Grand Prix om søndagen som rosinen i pølsen. Lørdagen er nesten som alltid VRIEN på Bjerke nettopp denne dagen, og V75-omgangen kan fort betale ut millionbeløp... Søndagen er fokuset mer rettet mot sporten, men også her er det bra potensial i V75-omgangen. Husk at vi spiller sammen med våre svenske venner søndag, og det betyr HØY OMSETNING!

Når det gjelder dagen i dag så er det grensebanen Årjäng som er først ut med sin V65-lunsj kl.12.45. Deretter skal vi en tur til Biri Travbane, og her begynner V65-omgangen kl.18.55. Östersund er sist ut med sin V64-omgang kl.19.30.

Lerum med ny herlig V4-treff - 6. juni ble Kr.800 til Kr.6 714!

Det ble en ny herlig V4-opptur på undertegnedes tips til Kalmar denne torsdagen! Den store bongen som kostet Kr.800 satt altså som støpt, og betalte ut meget fine Kr.6 714,-



Lerum med V4-FEST 1. juni - Kr.1 152 ble til Kr.10 177!

Det ble ikke spesielt lettløst i lørdagens V4-omgang til Dannero, men vi "serverte nøkkelen" til hvordan man skulle komme til lukene. Vi kjøpte nemlig ikke helt at Lome Storm skulle være gigfavoritt, og betalte for SUPERSJOKKET Mana Estelle (2,7% - 25,54 i odds). Den største V4-bongen på Kr.1 152 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.10 177,-



Tar du rygg på Lerums helfrekke tipsenere? Fra de siste dagene:

2. juni/Jarlsberg - V65-5 : 3 Bravivivicimo (4-valg) – Blir garantert ikke mye spilt i dette jevne løpet, men for oss er dette objekt som ikke skal dømmes bort. Har slitt lenge, men vi føler den er litt pågang, og den var klart positiv i kulissene sist (13,5 s 800m). Får opp Magnus Teien Gundersen i kveld, og det er naturligvis et pluss. Fortsetter den sin fremgang fra sist, ja, da gjør den seg ikke bort…

3. juni/Hagmyren - V4-3 : 8 Mellby Don Juan (5-valg) – Så smellfin ut etter pause sist, og den kom til mål med krefter igjen i kulissene. Det var et veldig drittvær den dagen, og banen var alt annet enn god. Er trolig ytterligere forbedret til dette løpet, Ulf Ohlsson opp er et pluss, og den står ikke tilbake for disse på ren kapasitet. Hadde faktisk kun 5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er aldeles for lite. Prøves i et ellers jevnt løp!

4. juni/Forus -V65-4 : 5 Vimse Stine (6-valg) – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. 4 Grude Svenn blir hardt betrodd, men denne var ikke spesielt bra sist, og trenger nok flere løp før storformen er der. Vår ide likte vi sist, og den ble da sittende bom fast som helt ubrukt i kulissene. Nå begynner Dalen å få et bedre kjennskap til den, og da kommer også fremgangene? PASSES!

Grensebanen Årjäng står for dagens lunsjomgang, og det er en omgang hvor flere norske hester dukker opp. 1 Rappnor er en slik, og dette er også vår beste banker i dagens lunsj. Ellers har vi jobbet frem til flere mulige godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 2 Key West Snapper – Feilet direkte sist, mens den feilet som vinner kort før mål nest sist. Er altså MILEVIS bedre enn raden, og den kan neppe få veldig mye bedre betingelser enn dette. Jepson opp er dessuten spennende, og sjansene for at denne leder rundt om må være store. SOLEKLAR TIPSENER!

V65-2 : 1 Wunder’s Caviar – Helskummelt hoppeløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår tipsener gikk en solid sisterunde etter pause sist, og tiden ble også veldig fin på en 800m bane. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den er sikret et bra opplegg, og den skal ikke undervurderes. OBS!

V65-3 : 1 Rappnor – Feilet fra seg en mulig V75-seier sist, og var i bunn og grunn knallgod den dagen. Har et «gratisløp» her om den bare er som den skal. Burde sitte tidlig i tet, og siden skal dette være over. Dette er dagens i særklasse beste V65-banker, og vi går ALL IN!

V65-4 : 4 Enjoy’s Top Gun – Har sett LEKKER ut i regi Marcus Hultman, og den var strålende god i nederlaget sist. Gjorde da all jobben selv, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Er nå billig ute, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på en flott mulighet. ER EN BANKER FOR DE FREKKE!

V65-5 : 2 Bikila – Her kan naturligvis 6 Global Wonderful være en «sikker» vinner direkte etter oppholdet. Dog snakker vi om en fersk hoppe, og vi velger derfor å spekulere. Vår ide er slett ikke så verst, og nå står den dessuten perfekt til. Galopperte seg bort fra et trangt spor sist, men gikk fullt godkjent mot MYE bedre hester enn dette nest sist. Overrasker i billige omgivelser?

V65-6 : 7 Man O’War – Her blir 9 Sugercraft HARDT betrodd, og det hadde vi skjønt om det var Björn Goop som hadde kusket. Nå er det imidlertid stallmannen, Anton Sverre, og det er en kusk som er 60m dårligere enn sjefen. Anton Sverre har kjørt 84 løp de siste fem årene, og aldri vunnet… Nei, her går vi heller på Man O’War som kan komme tidlig foran, og siden er vel dette løpet over? Har nemlig funnet storformen nå, og den var knallgod til seier sist. MÅ BARE PRØVES MOT DEN STORE FAVORITTEN!