Spennende V65-omgang til lunsj

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En GEDIGEN trav og galopp-weekend venter, og det blir ikke så mye bedre enn dette. Allerede i dag smeller det med en EKSTRA V75-OMGANG til Sverige og Bergsåker. Lørdag avsluttes SOMMER BONANZAEN med multijackpot. Voldsomme 24 millioner ligger ekstra i sjuerpotten, og skal fordeles til alle med riktig V75-rekke. Løpene blir kjørt på Bergsåker, og begynner kl.16.20. Søndag er hovedfokuset rettet mot Øvrevoll hvor det er duket for Norsk Derby. Som om ikke dette var nok så er det også denne dagen en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund.

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med en ÅPEN V65-lunsj på Romme. Løpene begynner kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Høydepunktet er altså V75-omgangen på Bergsåker, og her starter V75-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Romme står for dagens V65-lunsj, og dette er en krevende lunsjomgang å løse. Flere av løpene er svært åpne, og det vil overraske oss mye om det ikke kommer en skrell eller to. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og her tror vi MYE på 6 Kimbee Crown som var lekker i debuten for Nurmos sist.

V65-1 : 3 Scoccans Finest – Var åtte ganger blant de to beste i fjor, men har ikke greid å følge opp i år. Nå virker dog formen å være veldig pågang igjen, og den må være spennende som veldig lite spilt i innledningen. Den spurtet sterkt etter sene luker nest sist, mens den satt bom fast med vinnerkrefter igjen på tanken sist. Har stått i spor 11,10,11,13 de fire siste gangene, men endelig har den altså en nydelig utgangsposisjon. Står dessuten helt perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, og som veldig lite spilt velger vi å varsle skarpt! SKAL MED PÅ ALT!

V65-2 : 12 Regina CD – Her er det ELENDIG klasse, og løpet er alt annet enn enkelt å ranke. En veldig bred gardering kan være smart i jakten på skrellen. Vårt drag er med garanti en av de beste hestene i feltet på ren kapasitet, men den har ikke levert i sommer, og den har skuffet oss stort. Vær dog OBS på at den 2. mai 2018 gikk et helt spinnvilt løp etter galopp (10 / 1000m), og dette er virkelig en hoppe som kan flytte på seg. Kommer nå ut etter pause, og er det bare litt form på plass igjen, ja, da skal hun normalt duge godt.

V65-3 : 11 Global Vintage – Står med to strake, dog uten å imponere oss noe veldig. Var dog overlegen sist, men er litt flegmatisk, og vi er usikker hvor villig hun er å springe bakfra. Man må ikke glemme at vi trossalt snakker om en helt fersk hoppe, og slike skal man aldri stole fullt ut på. 3 Loke Is My Name – Er en hest som Peter G. Norman tror på, og den var fin når den jogget en 17-tid tredje sist. Har dummet seg ut de to siste gangene, men det er slik ferske hopper kan være. Auto kan være et pluss, og skulle den komme seg foran, ja, da skal det en god hest for å plukke den ned. OBS!

V65-4 : 12 Klocksve Sprinten – Et åpent kaldblodsløp venter, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til her. Draget er betydelig bedre enn raden, og den var ikke tom over mål etter sene luker sist. Står i springsporet på tillegget, og den burde komme seg OK avgårde. Møter dessuten helt riktig motstand, og klaffer det bare litt på veien skal den duge godt i et løp som dette. PASSES!

V65-5 : 9 Valeur – Er VELDIG grunnkapabel, og det er en hest som er veldig bra når den først finner formen. Var strålende i nederlaget sist, og da skal man tenke på at den ikke fungerte som best. Er nybehandlet etter det løpet, og den vil normalt fungere bedre nå. Kommer ut i et ganske jevnt felt, og den står ikke tilbake for noen av disse om den leverer på sitt beste. Slår til som en frekkis?

V65-6 : 6 Kimbee Crown – Så helt RÅ ut i debuten for Nurmos sist. Løste meget bra fra sitt vriene spor, og trykket seg etter hvert til tet. Bare forsvant fra nedover oppløpet, og vi har aldri sett denne bedre noen gang. Kommer til å levere en lynrask sprint på fredag, og vi tror på en topp sjanse selv om den skulle få svar. Dette er dagens beste banker i en ellers svært åpen omgang.