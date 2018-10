Spillemessig strålende på Momarken

Erlend Rennesvik er aktuell i V65-spillet på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Denne tirsdagen starter opp med internasjonal V4-lunsj fra Solänget. Det er mange hester i hvert løp, og det lukter fine kroner for de med fire rette her. Rett etter dette rettes alt fokus mot hovedstaden her hjemme. Bjerke kjører på med en V5-lunsj, og denne starter 13:40. Til kvelds skal vi ikke bevege oss lengre enn til Momarken. Tirsdagens V65-omgang er finfin og den første avdelingen starter 18:55 på Momarken. I Sverige så er det Jägersro som holder V64-omgangen. 19:30 må bongene være inne her.

Vi har en strålende spillemessig V65-omgang fra Momarken i vente. Bankeren kommer allerede ut i den første avdelingen.

V65-analysene:

V65-1: 2 Roberto Brazz. Dette blir dagens beste banker for meg. Jeg tror nemlig hesten har meget gode tetmuligheter her. Jeg finner og dagens motstand som veldig klein, og Roberto Brazz bør ha gode sjanser. I tillegg til dette så er det Erlend Rennesvik som kusker hesten for første gang, noe som jeg mener er et pluss. Roberto Brazz har veldig fin form for tiden. Fjerde sist blir han sittende fast for lenge, men spurter meget hyggelig da åpningen kom. Tredje sist på Biri leverer han en solid langspurt til andreplassen bak Encore Un Sisu. Mens nå sist i Drammen klarte kusken, Mats Andre Rasmussen å kjøre oppi et sulkyhjul i den siste svingen. Det endte jo selvfølgelig i dundrende galopp. På det tidspunktet så hesten meget pigg ut. Jeg tror hingsten går rett til tet her, og leder dette løpet rundt om. All in og dagens beste banker!



V65-2: 5 Kor Lilja har vist veldig fin kapasitet hittil i karrieren. Det er en varierende hoppe dette, men det er ingen tvil om at hun på kapasitet er en av de beste hestene her - trolig den aller beste. Måten hun vant på sist på Bjerke var svært imponerende. Etter en siste sving i tredjespor, tok hun enkelt ned Rigel Ariel før mål. Det så ut som det var mer krefter spart også. Voje Faks-datteren har fått et helt greit spor i volten her, og bør kunne være tidlig fremme i enten tet eller dødens. Hun viste og stor kapasitet fjerde sist, da det ble en enkel seier i et V76-løp på Klosterskogen. Uten galopp er det fine vinnersjanser.

Jeg tar dog med 9 Mjølner Marius på alle forslag. Dette er en veldig fin traver som har slitt litt med å få vist hvor god han er. Det har blitt to galopper på slutten, men det er få, foruten Kor Lilja, i dagens felt som leverer et slikt løp som Mjølner Marius gjorde fjerde sist på Jarlsberg. Vi kommer langt med disse to hestene på bongen.

V65-3: 11 Vici Celavie. Ja, de tre strake seiersløpene hoppa har tatt på slutten, har vært i lunsjtrav. Men fakta er at inntrykket på hesten har vært ekstremt fint. Jeg har vel alle tre gangene prøvd å få henne bort som storfavoritt, men hun innfridd til det fulle alle gangene. Så spørsmålet er, hvor god er denne 5-åringen egentlig? Ut i fra de tre siste innsatsene blir jeg alt annet enn overrasket om hun bare blåser forbi dagens konkurrenter ned oppløpet. Motivert tipsener!

Jeg synes dog løpet er åpent, og 8 Bear Man, som trolig bli salen sin klare favoritt, stoler jeg ikke på. Ja, han var meget god nå sist, men dagens spor er sjanseartet. La meg og si at mellomdistanse er et minus. Jeg har snakket med kretsen rundt denne hesten tidligere, og vet at ved full ladding fra start, så kan hesten bli meget pigg underveis. Vi må gå i mot denne.

Videre får 2 Tom Ki plass på alt. Steinseth-traveren er i solid form for tiden, og satt bom fast i Sverige nå sist. 4 Don Anton og 5 Remana er og to hester som duger i et slikt løp som dette. 12 Positano var positiv sist, og får plass som den siste hesten.

V65-4: Denne fjerde avdelingen er åpen. Jeg garderer reelt, og mener det kun er en hest som ikke kan vinne. Jeg betaler ikke for 10 Solhøy Gunn.

Mitt varsel i løpet blir 3 Alm Malabar. Det er ingen enkel oppgave for kusken å få denne feilfritt rundt på en sprint, men fakta er at skulle den gå i trav er den mer enn god nok. Innsatsen nest sist på Bjerke var storartet. I raden så står det kun en null, men han galopperte stort, og leverte en strålende opphenting. Uten galoppen hadde nok hesten vært på tvillingen. Nå sist ble det dundrende galopp fra start. Gjorde store deler av løpet selv tredje sist, og var meget god til seier. Fint førstevalg.

Se også opp for 11 Ty Svarten. Vallaken kommer ut etter fire måneders pause med solide rapporter fra treneren. På kapasitet er han mer enn god nok. Og at det er Dalen som kusker er kun et pluss.

Merk dere at V5-spillet startrer opp her. Vi bankerspiller 1 Ingemar Palema i V5-3 på alle V5-bonger.

V65-5: 3 Deepak Am. Peter Strömberg har hatt fin suksess med denne i Norge. Tredje sist startet 5-åringen i et lunsjløp på Bjerke. Etter en fin reise i andre par utvendig angrep Strömberg i den siste svingen, og Deepak Am leverte en finfin spurt til seier. Nå sist var det tøffere motstand. Impression vant løpet foran Faust Boko. Deepak Am hang med strålende til fjerdeplassen. I dag er det billigere motstand - med god margin. Leverer han som sist er vinnersjansene fine her.

1 Eddie Arcttous har minst penger på seg i dette løpet. Det er dog ikke så tøff motstand i dag. Husk at denne ble fjerde i et V75-løp Gonzales B.R vant fjerde sist. Høitomt-traveren skal med på alle bonger.

Disse to skiller seg litt ut for meg, men på de to største bongene får og 6 May Lucifer og 10 A.D Sleipner. Sistnevnte som er en av de bedre her, men har slitt med sykdom den siste tiden, og rapportene er ikke særlig gode.

V65-6: 1 Ingemar Palema. Undertegnede har brukt en god stund på denne startsiden, og jeg falt tilslutt ned på at Ingemar Palema forsvarer sporet. Vidar Hop, som kusker, er meget dyktig til å få fart på hester fra start bak bilen i tillegg. Ingemar Palema blåste til tet fra syvendespor nå sist, og viste hvor rask han er. På Jarlsberg 8. juli var han kun en halv lengde bak lynraske Laser Tile. Vel i tet, bør det være fine muligheter til å lede dette løpet rundt om. Stallkameraten til B.B.S Sugarlight var under pari sist, men kusk og trener mener det skyldes at hesten hadde en dårlig dag bare. Han pustet unormalt mye i oppvarmingen. Vallaken var ekstremt imponerende nest sist, da han ble nummer to med innlagt galopp. Har han en slik dag her, og forsvarer sporet, er det snakk om en solid vinnersjanse. Jeg satser på det. All in i V5 og DD-spillet.

I V65-spillet er det først og fremst 10 Giant Star som får plass. På den aller største bongen tar jeg og med 3 Raleigh og 8 Miss Åslanda.