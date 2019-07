Sørlandet innleder sin storhelg med lekker V65-omgang

Erlend Rennesvik og Thai Zeus. Fredag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en særdeles innholdsrik weekend foran oss, og her er det MYE å glede seg til! Høydepunktet skjer på Sørlandet lørdag hvor det er GULLJACKPOT i V75-SPILLET! Søndag venter en EKSTRA V75-OMGANG med StoChampionatet på Axevalla! Når det gjelder fredagen så skal vi som vanlig først til Sverige, og her er lunsjen til Bollnäs i gang kl.12.45. Sørlandet innleder sin storhelg denne fredagen, og her venter en spekket meny med både V65/V5/V4. Moroa fra Sørlandet begynner kl.18.55. Axevalla åpner også sin storhelg denne kvelden, og her begynner V64-1 kl.19.35. PÅ AXEVALLE ER DET JACKPOT MED 855 548 EKSTRA I SEKSERPOTTEN!



Sørlandet innleder sin storhelg med en svært spennende V65-omgang i kveld, og dette er en omgang med et solid potensial! Det var ikke enkelt å finne de helt klinke bankerne i denne omgangen, men tilslutt landet vi på talentet 2 Thai Zeus (V65-3). Så helt lysende ut sist, er kanskje ytterligere forbedret i kveld, og fra tidlig tet burde dette være over. Bankes på de flate bongene. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 11 Circe Des Emois – Har en billig oppgave foran seg i innledningsløpet, og den burde ha en flott sjanse om det bare klaffer litt på veien. Feilet seg bort sist, men det var på en knallhard bane, noe som neppe er optimalt. Gangen før vant den enkelt etter pause, og formen er nok ikke så verst. Kan ikke få et spesielt bedre løp motstandsmessig, og med «MESTER» Høitomt tilbake i jolla så iler vi til med tipsnikken.

V65-2 : 7 Fabian BR – Hadde vært helt klink med Siv Emilie Løvvold, men vi er noe mer usikker med en relativt urutinert rytter som kun har vunnet ett løp i karrieren. Fabian BR er nemlig noe spesiell, og kanskje ikke den enkleste hesten å ri. Motivert, men… 6 Alo Angel – Var brenngod under sal for Martine Finsand på Forus 3. mai, og den lekte da hjem løpet fra tet på 15,4. Leverer den noe tilsvarende her så er den med helt der fremme, og spesielt om det ikke skulle klaffe helt for storfavoritten…

V65-3 : 2 Thai Zeus – Kom ut for Erlend Rennesvik sist, og var virkelig lekker. Bare dundret unna i tet, la inn en sisterunde etter 14,1, og var klink overlegen. Leverer den noe tilsvarende her så skal mulighetene være meget store, og det er snakk om en svært motivert storfavoritt som også vi tror mye på.

V65-4 : 5 Thai Navigator – Har en nydelig oppgave foran seg her, og ingen skal bli overrasket om dette dreier seg om tet og slutt. Feilet på den første svingen etter pause sist, men da ble det kjørt motsatt vei, og det er mulig at den ikke taklet det. Bo forteller om en hest med fin form, og den kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette. Fra tredje omvendt er den normalt kjapp i vei, og vi setter den frekt først!

V65-5 : 11 Skylander Hill – Er et av dagens beste objekter, og en hest som er verdt et forsøk. Den spurtet strålende tredje sist, og var da hakk i hel på en såpass god hest som Super Strong. Så feilet den ca 850m fra mål nest sist, og da så det veldig grønt ut. Feilet i et veldig speedrykk, og det er mulig at den ikke taklet den høye farten. Nå sist gikk den bra fra en beskjeden plass, og formen er altså knallbra! Motstanden skremmer ikke, vi tror på kjøring mellom favorittene, og da skal dette passe Skylander Hill som hånd i hanske! SE OPP!

V65-6 : 1 Kul Stilling – Banen på Sørlandet blir på sitt raskeste i kveld, og det skal ikke bli enkelt å hente tillegg på den. Kul Stilling er en ganske fersk 6-åring som utvikler seg meget fint, og den virker til å ha en god del inne. Var helt overlegen sist når den verste opponenten feilet, og tok en fortjent seier da. Kan muligens under 30 på distansen, og fra eventuelt tet vil den lede dette svært lenge. MÅ MED PÅ ALT!

