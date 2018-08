Steinseth med klare ambisjoner

Bjørn Steinseth tar turen til Leangen i kveld med sin flotte hoppe Lykkje Borka og ekvipasjen blir storfavoritter i V65-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Seiersløs hoppe vinner på Bjerke

V4 Vaggeryd: Herlig lunsj fra Sverige

Oddstips: Liverpool får trøbbel mot Palace

En av årets mest spennende uker venter, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Her er omgangene som inngår i V75 Sommer Bonanza.

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

I tillegg til dette er det Derbysøndag på Øvrevoll søndag med internasjonal V64 og det er det dansk travderby på Charlottenlund søndag, også det med internasjonal V75 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag som innledes med fransk lunsj-V5 på Bjerke, husk at det er spillestopp kl 11.10 her. Deretter er det V4-lunsj på Lindesberg og til kvelden er det jackpotomgang i V64-spillet på Färjestad med 1 146 256 SEK ekstra i sekserpotten, mens Leangen er tilbake med mandags-V65 og der venter det en feiende flott V65-omgang.

Og det er nettopp Leangen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Steinseth reiser ikke forgjeves

Bjørn Steinseth tar med jevne mellomrom turen til Leangen og i kveld har Biri-treneren med seg to stallhester. Den suverent beste vinnersjansen har han med superhoppa 10 Lykkje Borka i V65-1. Lykkje Borka som tok tre strake seire tidligere i sommer, men som nå faktisk står uten seier på de fem siste startene. Tredje sist galopperte hoppa fra seg en topplassering i NM-løpet for hopper, når hun galopperte i den siste svingen. Nest sist satt hun bom fast i et V75-løp på Bollnäs, mens hun galopperte fra seg en klar seier midt på oppløpet i et V76-løp på Bjerke i den siste starten. I kveld er det bare hopper til start i V65-1 og hun har vunnet på Leangen før. Det er ingen tvil om at 10 Lykkje Borka er den beste hesten i V65-1 og uten galopp er det vinneren. Jeg bankerspiller i V65-1.

Dobbeltbanker i V65-2

V65-2 er montedelen av Leangen Duathlon, der travdelen skal avgjøres i V5-4. I dette løpet montedebuterer 2 W.J. Eminent Bergen for Kristine Kvasnes. Kvasnes er optimist på forhånd og sammen med svenskegjesten 8 Assault hever disse to seg over mengden. Det bør være et sikkert lås i V65-2.

Nilsens nye seiersmaskin

Arne Nilsen har presentert en rekke gode kaldblodshester gjennom sin lange karriere. Nå kan han ha en ny seiersmaskin på sin stall. Femårshoppa 9 Stjerneiris har utviklet seg flott gjennom 2018 og gjorde et meget solid seiersløp i Orkdal i den siste starten. V65-3 er et åpent løp, men 9 Stjerneiris er mitt klare førstevalg.

Kan ta første årsseieren i kveld

12 Down And Dirty og 2 Five Star Genius får klart mest tillit i V65-4/V5-1, men jeg vil ha med 4 Boston Vincent på samtlige spilleforslag. Den Magne Olsen-trente vallaken har ikke fått vinne på 14 starter i år, men nærrmer seg en seier. Var solid sist og står bra til spormessig i kveld. Klaffer det underveis for kusken Janne E. Olsen, kan den første årsseieren komme i kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Overspilt for n'te gang

Spillerne gjør for n'te gang elitetraveren 8 Jærvsørappen til storfavoritt i et grunnlagsløp på hjemmebanen. Men 40 meter tillegg på sprint og svært tvilsom form, er faktorer som taler imot. 2 Solbakken Jerv liker distansen og kan helt sikkert ned med 24 fra strek. I tillegg var 7 Vill Solen kanongod for Thomas Mjøen i seiersløpet i Orkdal sist. De to er klare motbud mot storfavoritten i V65-5/V5-2/DD-1.

Uggent hoppeløp i V65-finalen

Atle Eggan sitter opp bak favoritten 6 Disco Queen i V65-6/DD-2 og det er en motivert favoritt. Var bra til seier sist i billig lag og i mangel av andre drag, bruker jeg 6 Disco Queen som min DD-banker i kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i V65 garderer jeg bredt og tar med åtte hester på det største forslaget på Nettavisen. Lite spilte 1 Runaway Train har skrellet på Leangen før og svenskegjesten står meget spennende til i innerspor på strek i kveld. Se opp for denne.