Stensen på vei mot 2 000 seire

Lukas Rauen er en av hestene som har gitt Andre H. Stensen flere seire i år. Foto: Ned Alley: Hesteguiden.com

Søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll og landets eneste galoppbane byr opp til fest. Det er internasjonal V64, det er også både V5 og V4. Søndagen byr også på internasjonal V75 fra Charlottenlund i Danmark, det er danske travderbyet skal kjøres. Søndag kveld er det klart for Leangen på en feiende flott internasjonal V65-omgang.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens internasjonal V65-omgang. Biri-trener Andre H. Stensen er som vanlig på plass og han står med 1 996 seire totalt i karrieren og har kun fire seire opp til 2 000 seire. I kveld skal han blant annet kuske det som trolig blir omgangens aller største favoritt og han har også en viss vinnersjanse i V65-6.

Seiersmaskinen innfrir med Stensen

Andre H. Stensen får altså sjansen bak seiersmaskinen 9 Eik Odin i V65-5/V5-2/DD-1. Moe Odin-sønnen har ikke startet mer enn 14 ganger i en alder av seks år, men tatt ti seire. Årsdebuterte først 4. juni i år, la da mange meter ned på en galopp etter 400 meter, men kom strålende tilbake til andreplass. De fire neste startene i 2018 har alle endt med vanntette seire. I kveld er motstanden svært overkommelig og selv om trener og eier Geir Eikli var litt betenkt etter et intervalljobb tirsdag, er det rart med slike vinnerhester. De har en tendens til å skjerpe seg når det er løp. Jeg går all-inn på 9 Eik Odin i V65-5 og bankerspiller også hesten i DD og V5.

Brækken har fidusen

Bortimot alt spill i V65-1 kommer til å havne på 8 Remix og 7 Vill Solen og det er forståelig. Likevel vil jeg ha med en tredje hest. Kapable 6 Magnums Sebastian har vist voldsom fart i regi Noralf P. Brækken, men også mye galopper. Har Brækken funnet ut av hesten siden den siste starten, har jeg en fornemmelse av at ti-åringen kan gi favorittduoen kamp om seieren.

Seiersløs mot ubeseiret

I V65-2 kommer helt sikkert langveisfarende 2 Time For Money til å bli ganske stor favoritt etterhvert som vi nærmer oss spillestopp i kveld. Den svenskfødte treåringen har ikke vunnet på 10 starter, men vist flott kapasitet og tidsmessig ser det bra ut. Støter på den ubeseirede fireårsvallaken 1 Creek's Superline i V65-2. Sammen med Frode Husbyns 3 F.X. Fragola, garderer jeg den antatte storfavoritten i V65-2.

Toppstammet vallak på rett vei

V65-3 er at løp for kaldblodshester i lavt grunnlag der notorisk ustabile 3 Skeie Knerten blir favoritt sammen med sin trener Odd Arne Kjøsnes. Den kan selvfølgelig vinne, men jeeg har et drag fra dypet her. 13 Bror Odd med superhoppa Søstra som mamma, har slitt med å få fart på karrieren, men vist klar bedring i det siste. Står riktignok på 40 meter tillegg i kveld, men det er mye rart som starter foran. Med klaff på veien, kan karrierens første seier inntreffe i kveld. Uansett så anbefaler jeg bred gardering i V65-3.

Bankeralternativ i V65-4/V5-1

Noralf Brækken-trente 4 She's In Love har en flott oppgave foran seg i V65-4/V5-1. Det er Brækken's sønn Erik som kusker i kveld, slik han også gjorde i det siste løpet på Bjerke, et V76-løp. Der gjorde hoppa et flott løp til fjerde. Jeg bankerspiller 4 She's In Love på det minste V65-forslaget. Men samtidig har jeg veldig respekt for dyktige Amanda Robertsen i slike ungdomsløp. Hun kan helt sikkert snyte storfavoritten 4 She's In Love for seieren, med kapable 8 Balders Halbak.

Lenge siden sist for Freaky

Det er bra klasse på V65-6/V5-3 på Leangen i kveld til tross for at kun ni hester stiller til start. 3 Seaborn Titanic blir trolig spillefavoritt. "Gamlingen" 2 Freaky Friday (ni år) har vunnet ni løp i karrieren, men siste seieren kom så langt tilbake som 11. juli 2016, altså mer enn to år siden. Freaky Friday har dog vist bra form på slutten og står spennende til på strek i kveld. Jeg setter hesten først på min rank.