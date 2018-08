Sterke V65-favoritter i Bergen

NM vinner Elisabeth Storetvedt (i midten) er sentral på hjemmebanen Bergen. foto_Ned Alley_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Lindesberg: Nye godbiter blir servert til lunsj

V5 Bjerke: Solid banker fikser opptur på Bjerke

V65 Øvrevoll: Vi jakter ny suksess på Øvrevoll

Oddstips 1: Molde er ikke sjanseløse

Oddstips 2: Rosenborg er fornøyd med uavgjort i Irland

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Vi starter denne torsdagen på en av de "grønneste banene" i Sverige, og da dreier det seg naturligvis om Lindesberg. Her begynner V4-1 kl.12.20. På Bjerke blir det også lunsj, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra Bergen begynner kl.18.55. Øvrevoll er sist ut, og V65-omgangen på galoppen starter kl.19.30.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Strålende V76-tips på Bjerke - vår minste bong på Kr.210 betalte ut Kr.4 106!

Petter var i fyr og flamme på Bjerke 8. august, og gjorde det meget skarpt i V76-spillet! Selv det minste V76-forslaget på Kr.210 satt som et skudd, og betalte tilbake meget pene Kr.4016. På Eksperten ble det fullklaff for 25 bonger, og vi gratulerer de som tok rygg denne onsdagen!



Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergen Travpark har en omgang som er noe tynnere enn hva de pleier å være fra banen mellom de syv fjell. Det er V75 neste lørdag i Bergen, og mange har nok siktet innstilt mot den dagen. Når det gjelder kveldens omgang så finnes det flere bankeralternativer, men det "tryggeste" valget er normalt 9 Global Undefeded med Svein Ove Wassberg.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Lustra Ida – Her blir det normalt MYE spill på to av feltes dårligste kusker (Tjordal + Steine), og vi vinkler heller vårt spill mot feltes beste kusk, Svein Ove Wassberg. Lustra Ida har riktignok ikke vært mer enn helt OK de siste gangene, men på fart/kapasitet er den fakta god nok. Står spennende til nå, den er sikret et bra opplegg, og dette kan fort bli veldig riktig. Slår til som en frekkis?

V65-2 : 9 Global Undefeded – Står med tre strake, og den er MILEVIS bedre enn det grunnlaget den har på konto. Gikk 12,4 s 300m sist, og kom alene til mål. Jogget 16,2/2100ma nest sist, og var helt overlegen. Kan nok en lav 14-tid på en kjapp sprint, og hvem skal egentlig kunne straffe det i Bergen? Vi tror på en STOR sjanse, og denne taper ikke om alt går riktig for seg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 2 John’s Boy – Elisabeth Storetvedt er den helt overlegne kusken i dette feltet, og det «stinker» tidlig tet og slutt med vår soleklare favoritt. Fikk ikke sjansen før det var for sent sist, og den passerte mål med krefter igjen bak en såpass god hest som Highland Breeze. Har en sjeldent fin oppgave foran seg nå, og sjansene for at den leder dette rundt om må være SKYHØY. Vi tror hardt!

V65-4 : 5 Rigel Anne – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den har vært klart bra de siste gangene uten at den har fått vinne. Sist gikk den solid i kulissene etter tidlig galopp, og den fikk et pluss i kanten av oss. Tar opp kampen mot den store favoritten om den bare kommer seg rundt uten noe tull. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Sylv Svarta – Feilet som helskummel mot oppløpet i debuten for Ove Wassberg sist. Da var det Svein Ove Wassberg som kjørte. Nå sitter Ove seg selv opp, den står OK inne i dette løpet, og den avslørte altså full form sist. Kan overraske om den bare skikker seg, og den skal passes!

V65-6 : 6 Ultra Modern Hanke – Har vært et eventyr for Øyvind Austevoll, og den har altså kammet med seg 3 av 3 etter den kom til Bergen. Kan bitvis virke litt sløv tilslutt, men den gjør jobben sin, og tar seg aldri helt ut. Her ligger det meste til rette for gratis tet igjen, og siden er dette hesten å slå. HAR EN STOR SJANSE, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på den.