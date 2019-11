Stor sport i vente

F.X. Fragola jakter sin seier nummer elleve for året i kveld. Foto: Ned Alley_hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:



Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Undertegnede er på hjemmebane i kveld - og kan blant annet by på følgende til folket:

4 Moni Viking (V65-1) har en billig oppgave foran seg i den første avdelingen av kveldens V65 og bør rett og slett vinne dette på klassen. Lyng-traveren har fått ett løp i kroppen etter lang pause og et vellykket Frankrike-opphold sist vinter og møter hester han bør slå - uansett posisjon. Maharajah-sønnen fullførte bra fra dødens sist og er i tillegg 20 meter bedre ute enn 1 Marino D.V. denne gang, som nok blir den tøffeste konkurrenten igjen. En klar banker!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





9 Grytting Knerten (V65-2) har galoppert seg vekk to ganger på rad og kan fort bli litt bortglemt denne gang. Den kapable vallaken innledet året med tre strake seire på imponerende vis og står nok ikke tilbake for noen på kapsitet i dette feltet. En feilfri 2 Judison kan nok bli en lei nøtt å knekke for alle og enhver, men løpets favoritt er langt i fra noe sikkert kort og bak han er løpet åpent. Vi anbefaler et tidlig kryss for 9 Grytting Knerten i V65-2.

2 New Yankee (V65-3) imponerte med enkel tetseier sist han gjestet Leangen 21/10 og ga et fint inntrykk da. Nå er riktignok motstanden litt tøffere enn sist, men løpets favoritt 3 Kvåles Ruin har vist seg håpløst usikker, mens 5 Magic Of Joy er sparsomt startet og vant et ekstremt billig løp da kusken jubilerte med sin seier nummer 2000 tidlig i september. Vi synes Wolden-traveren må krysses tidlig igjen og varsler litt ekstra for Ken Warkentin-sønnen i dette 3-årsløpet.

2 Helle Spik (V65-4) er på farten igjen - som han er stort sett hver mandag når det kjøres travløp på Leangen. I de to siste startene har det blitt galopp, men kapasiteten er som kjent veldig stor og feilfritt er han alltid aktuell. Kanskje kan mangeårig Leangen-champion Jomar Blekkan få han på bedre tanker? Som alltid en stor outsider som selvsagt skal krysses på alle bonger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





10 F.X. Fragola (V65-5) blir vår andre banker for kvelden. Jessen-hoppa hadde full kontroll fra tet mot gode hester forrige mandag og har vært et eneste stort eventyr i år med ti seire på 13 starter - så langt. Vi tror hun runder til ny triumf og bankertipper den knallgode hoppa også denne mandagen.

7 Eik Odin (V65-6) er en seiersmaskin litt utenom det vanlige som det skal bli spennende å se etter skade og lang pause. Eikli-traveren har imponert stort og vunnet 18 løp på 26 starter, men kommer nå tilbake etter et halvt års pause grunnet en muskelstrekk og har i tillegg slitt med dårlige treningsforhold den siste tiden. I første rekke er det en gjennomkjøring før V75 på hjemmebane 23.november, men en hest av hans kaliber må regnes med vinnersjanse i et herlig felt med flere knallgode hester i grunnlaget på startstreken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under