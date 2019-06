Stor V64-jackpot i Skellefteå

Robert Bergh er aktuell på Skellefteå lørdagskveld. Foto Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Midtsommerhelgen er identisk med Leangens største travhelg og lørdag er det klart for både Erik Garbergs minneløp (V75-1), Trøndelagspokalen (V75-3), Leangens 5-åringselite (V75-4) og Tamin Sandys æresløp (V75-6) når Leangen byr opp til V75-fest. Det er samtidig Gulljackpot i V75 og således strålende forutsetninger for spillerne. Men det er mer som skjer lørdag. Det er også galopp fra danske Klampenborg og her er det både V4 og V5 på menyen. Og lørdag kveld avholder Skellefteå en veldig fin V64-omgang, her er det faktisk ikke spillestopp før kl 21.00.

V-spillene satt ikke i Sverige i går, men det som var gledelig var dagens dobbel-spillet på Årjäng. For dere som fulgte det største forslaget her, på 400 kroner, kunne innkassere fine 3226 kroner. DD-bankeren var 3 Le Rapide i V65-6 (14,42 i vinnerodds).

Nå skal det handle om Skellefteå sin V65-omgang. Det er faktisk årets største omgang på denne banen. De største løpene som kjøres i dag er Midsommarkransen. Det er både varmblods og kaldblods som kriger om 100.000 kroner hver seg her altså!

Vi byr vi på dagens beste banker, dagens nest beste banker og dagens beste objekt. Vi har følgende å by på:

Dagens beste banker (V64-6): Vi tror Robert Bergh har den beste hesten i midtsommerkransen. Det er snakk om 13 Whipped Eggs. Det dreier seg oftest om langløp når denne traveren er ute. Mange av dere husker når hesten vant Olympiastayern fjerde sist på Åby. Det var fra tet, men det så helt oppriktig ut som at hesten kunne gått et par kilometer til i samme fart. Det er ingen tvil om at Whipped Eggs er den sterkeste hesten i dette feltet, men 40 meter er langt! Vi har dog ikke blitt veldig skremt av hestene på strek her, og mener han skal klare å hente inn disse. Etter Åby-starten har hesten gjort tre solide innsatser og det er virkelig ingen feil å finne på hesten foran denne starten. I tillegg har han møtt på svært tøff motstand. Vi tror hardt på Whipped Eggs og mener det er dagens beste banker.

Dagens beste objekt/ frekk banker (V64-4): 7 Kringlers Viktor. I dette løpet får Jan Olov Persson sin springer, 11 Järvsöodin mye spill på seg, men vi tror sistnevnte skal få slite veldig med å hente tyve meter tillegg på Kringlers Viktor. Tina Lagesen og Viktor var nemlig ute i Sverige forrige helg og viste da panserform! Da tapte ekvipasjen en hel del fra start, men innsatsen hesten går til femteplassen - mot gode hester - var virkelig imponerende. Vi har rett i overkant av 1.22 den siste runden på klokka. Og det var via tredjespor! Med lignende innsats tror vi hesten har en god vinnersjanse. Blir ingen favoritt, og må sees på som et fint spill!

Dagens nest beste banker (V64-2): 10 Guli Roy blir hardt betrodd her, men det er helt riktig. Han er nemlig dønn overlegen dagens motstand når det gjelder fart og kapasitet. Motbudet er Jan Olov Persson sin andre stallhest i løpet, 12 Gott Klir, men denne møtte på Guli Roy senest. Da viste sistnevnte seg som en mye bedre hest. Guli Roy har møtt på klart tøffere hester enn dette tidligere og det skal være solide muligheter for at 4-åringen tar sin femte seier i karrieren.

