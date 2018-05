Stor V65-jackpot i Bergen

Tom Erga og Erga Jokeren. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergen Travpark byr på en praktfull V65-jackpotomgang denne torsdagen, og det ligger hele 781 279 ekstra i sekserpotten. Et pluss er det også at vi spiller i sammen med våre svenske venner, og det betyr stor omsetning i samtlige løp. Når det gjelder omgangen vi har foran oss så er den spennende, og vi velger å spekulere mot et par av dagens tyngste favoritter. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Princess Blue – Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, den var god til seier sist, og på sin beste distanse kan det opplagt dreie seg om tet og slutt. 8 John’s Boy – Er variabel, men FRYKTELIG god når man kan rykke skoene på den. Var svært tapper/solid sist, og den virker å være på vei mot formen. Blir livsfarlig med litt flyt på startsiden, og den duger normalt svært godt i omgivelser som dette.

V65-2 : 2 So Superb – Vinner dette løpet med et «kvarter» om den går feilfritt. Dog feilet den i årsdebuten, den er ikke helt enkel, og får ferske Edith Sofie Tvedt opp bak seg. Motivert, men vi tør ikke å gå ALL IN på den i et slikt løp som dette. 11 Hillarys Revenge – Er formhesten i feltet, og det kan faktisk gå veien selv om kusken ikke er den beste. Den fullførte godkjent i et bløffløp sist, mens den spurtet sterkt bak to gode nest sist (12,1 s 300m). Er en av de med best kapasitet i feltet, og den skal helt klart passes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 3 Odins Høvding – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen nå. Avgjorde knepent, men sikkert sist, og den var god. Kan åpne bra bak bilen, og feelingen her er tidlig tet. Skulle det skje, ja, da er løpet kjørt. Kan selvfølgelig også vinne selv om den ikke får tet. VI TROR HARDT!

Dagens banker:

V65-4 : 2 Erga Jokeren – Har et gaveløp foran seg nå, og uten noe tull på veien så må mulighetene være store. Fullførte ordentlig fint sist, og på klokken stod det 25,7 s 300m med krefter igjen. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og det har nok også gjort godt. Kan ikke få et billigere/finere løp enn dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Frekk DD-banker:

V65-5 : 2 Hage Jerven – Er litt humørbetont, og garantert en hest som er best når den er med der foran tidlig. Sist kjørte Ove ganske passivt med den, og selv om den viste 25,6 s 300m så ble det kun en tredjeplass. Torsdag blir det gratis tet, og da skal det en knallgod hest til for å plukke den ned. Er en banker for de som ønsker å ta en sjanse i jakten på storcashen! PS. 9 Bjørkeknekten – Var enormt hardt betrodd når vi la ut tipset, men det kjøper vi ikke. Har ikke vunnet på de tolv siste startene, og den er ikke i nærheten av der den var på sitt beste i fjor. Kan vinne, men da må den heve seg.

V65-6 : 11 Gin’n Tanic – Kan være sjokket i finalen. Den ligger nemlig stadig i skorpen, den er bedre enn raden, og sist viste klokken 11,3 s 300m i kulissene. Gangen før plukket den ned Wayne Brogård fra dødens, og det er i det hele tatt snakk om en hest i flott form. I dette løpet lukter det stor fart, og da er jo det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. MÅ PASSES!