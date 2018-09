Stor V65-jackpot i Bergen

Ultra Modern Hanke var med i et V75-løp på Bjerke 21. januar 2017 da i regi Birger Jørgensen og her med Åsbjørn Tengsareid som kusk. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: Lopez vinner med alt

V5-lunsj Drammen: Vi jakter lunsjsuksess i Drammen

V4-lunsj Visby: Tetbanker sørger for V4-opptur

Midtukekupongen: Norge klar sikker på midtukekupongen

Oddstips Nations League: Norge vinner alltid mot Kypros

Oddstips Nations League: Frankrike utnytter tyskernes rufsete form

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen på Bjerke. Lørdag er det divisjonsfinaler med kanonfine spilleløp og i V75 er det Gulljackpot. Søndag er det klart for finaleløpene i både Kriteriet og Derby og det er i tillegg internasjonal V75.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag, som har sitt spillemessige høydepunkt med jackpotomgangen i V65 på Bergen travpark, der det er 440 344 kr ekstra i sekserpotten. I tillegg er det er meget spennende V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og litt senere på ettermiddagen er det V5-lunsj fra Drammen her hjemme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Bergen travpark der det altså er jackpot og hele 440 344 kr ekstra i sekserpotten.

Seiersmaskinen innfrir sitt store favorittstempel?

Min V65-banker den jakter sin femte strake seier for Øyvind Austevoll i kveld og det handler om 7 Ultra Modern Hanke. Den danskfødte Conway Hall-sønnen har gjort fire starter for Austevoll siden den ble handlet fra Danmark tidligere i år og vunnet samtlige. Det er real allrounder av en hest, som mestrer det meste. I kveld skal hesten hente 20 meter på Pål Buers 1 Diamond Yankee. Denne klarte ikke å stå imot van der Meulen sist på Forus fra tet. Nå var det riktinok første løpet etter en lite pause, men jeg tror Øyvind Austevoll sitter på den klart beste hesten og går all-inn på 7 Ultra Modern Hanke i kveld. Banker i V65, DD og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Austevoll har mer på lager 1

Jeg hadde en lang prat med Øyvind Austevoll torsdag formiddag og han var også svært spent på 1 Bokli Stjernen som er handlet til Voss og den dyktige hestekaren Magnar Nornes. Øyvind har kjørt flere jobb med hesten siden ankomsten og var veldig fornøyd med vallaken i det siste jobbet. 6 Alm Tekla er stor favoritt i V65-3 rundt kl 11.30 torsdag, men fungerer Bokli Stjernen optimalt er det garantert den beste hesten i feltet og mitt klare objekt i løpet.

Austevoll har mer på lager 2

Også i V65-2 kusker Øyvind Austevoll mitt klare objekt. 3 Emilio W. var en del betrodd mot dunderfavoritten Global Undefeded i V65-2 sist torsdag. Da satt Emilio W. i lederrygg underveis, tok seg ut i andrespor runden fra mål og overtok teten på siste bortre. Klarte ikke å svare tilleggshestene Global Undefeded og Parkthemail mot mål da, men holdt farten flott til tredje. Er ikke i nærheten av å møte slike hester i V65-2 i kveld og 2 Emilio W. er mitt drag i V65-2 og faktisk helt nede som et 5. valg rundt kl 12 torsdag.

Gudmestad har en vinner?

Geir Gudmestad er en av landets dyktigste kaldblodstrenere og i V65-4/V5-1 debuterer meget kapable 10 Dæmro Svarten i hans regi. Hesten har vist kanonform i det siste, men har kun en seier på 22 starter i år. Jeg blir ikke det minste overrasket om hesten vinner direkte ut for Geir Gudmestad. Min klare favoritt i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Intet straffespark for Radieux?

V65-1 teller kun seks hester og er et løp over 2600 meter. Storfavoritten 6 Radiuex er eneste hest fra 40 meter tillegg. Gaute Lura har gjort en flott jobb med den tidligere Kolgjini-traveren, men han har ingen walkover i V65-1. Fra strek starter meget gode hester som 2 I Am The Tiger og 3 Super Strong og 20-meters hestene 5 Urakas Gilbak og 4 Roberto D.K. er også klare plussvarianter. Jeg har vondt for å se 1 Swinging Face vinnet løpet, men de fem andre kan gjøre det.

Karlsen vil til tet

Det er en flott V65-finale på Bergen travpark i kveld og 6 Neverending L. blir min favoritt. Hoppa er i knallform og avsluttet veldig fint til andreplass bak formsterke Highland Breeze på Forus i sin siste start. Thomas Sverre Karlsen varsler offensiv kjøring i kveld og teten kan være innen rekkevidde, uten at hun er avhengig av den. Sammen med 11 Queenswood og nytente 7 Key To Candy er det hestene jeg synes skiller seg litt ut i V65-6.