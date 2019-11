Stor V65-jackpot på Jarlsberg

Magnus Teien Gundersen og Selma's Revenue. Søndag kommer de ut på Jarlsberg. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er altså JACKPOT I V65-SPILLET på Jarlsberg denne kvelden, og når vi også spiller sammen med våre svenske venner så kan man forvente en ordentlig STOR SEKSERPOTT! Vi har jobbet grundig i omgangen som venter, og for oss er bankeren helt soleklar. 5 Selma's Revenue (V65-4) har et rent gaveløp foran seg, og det vil overraske oss stort om ikke dette dreier seg om tidlig tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende tekst til kveldens løp:



V65-1 : 5 Da Vinci BR – Har en veldig riktig oppgave foran seg i innledningen, og snart må vel det være duket for en seier igjen? Har hatt MYE uttur, og den er bedre enn raden. Motivert favoritt. 3 Lins Tanic – Kommer ut i regi Kristine Kvasnes, og der har denne gjort det meget skarpt tidligere. Vi blir alt annet enn overrasket om den tenner til igjen, og da er den fakta spennende i dette løpet. Motbudet!

V65-2 : 11 Lucky Man – Fem hester kan vinne? Her er det fakta et veldig skille på hestene, og de fleste av disse hører hjemme i en jakt. Hesten vi prøver oss med blir neppe mye spilt, og den var ikke helt på topp sist. Felt av banen da? Gangen før solgte den seg svært dyrt mot 10 Eva Gardenia, og med tanke på at sistnevnte blir MYE betrodd nå, ja, så burde Lucky Man være litt spennende. Settes knepent først.

V65-3 : 5 Kul Stilling – Her blir ordinære 1 Lættis hardt betrodd. Dette er en 3-åring som aldri har imponert oss, og selv om det er billig i mot så er den kun en liten gardering. Vår ide er lynrask fra start, og sist føk den til tet fra samme spor. Vant sikkert fra tet nest sist, og gikk altså 29,5/2100ma på Klosterskogen da, og det er ca 28,5 på Jarlsberg… Da sier det seg selv at den ikke blir enkel å slå, og vi er inne på at den vil gi favoritten en kamp.

V65-4 : 5 Selma’s Revenue – Har et rent gaveløp foran seg denne søndagen, og vi kan naturligvis ikke spekulere mot denne. Har gjort få feil etter den kom tilbake i banen, og formen er helt strålende. Kjører seg normalt tidlig til tet her, og siden er dette løpet over. Kan selvfølgelig vinne fra andre posisjoner, men det vil overraske oss om noen er interessert i å svare denne. ALL IN!

V65-5 : 2 Felicity Sisu – Her prøver vi oss med et «fryktelig» langskudd, og en hest som ikke skal kunne bli mye spilt. Har fakta litt «smygform», og den gikk OK i kulissene både sist samt nest sist. Endelig står den litt riktig til, og den er sikret et par helt der fremme. På ren kapasitet/fart er denne god nok i massevis, og med litt «smygform» i kroppen sin så velger vi å varsle. OBS!

V65-6 : 9 Rive Odin – Helskummel finale hvor det ikke finnes mange sjanseløse hester. Vår ide har en elendig rad, og kan bli litt glemt? Husk da på at den feilet fra seg en mulig seier sist, mens den ble sittende fast bak meget gode Solmyr Arvid nest sist. Er betydelig bedre enn raden, og viser den tilsvarende takter som på slutten så duger den i massevis her. Vår ide i et ellers veldig jevnt/vrient løp.