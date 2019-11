Stor V65-jackpot på Sørlandets travpark i kveld

Ubeseirede Lesja Odin jakter sin 23 strake seier sammen med sin trener Øystein Tjomsland i søndagens V65-omgang på Sørlandets travpark. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Øvrevoll: Øvrevoll med sesongavslutning og stor V64-jackpot

V75 Østersund: To V75-bankere i Østersund

Tippetips: Vi gir ikke Frankrike full tillit på søndagskupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Portugal går ut i hundre

Oddssingel EM-kvalik: Ny fest mellom Kosovo og England

Det er en herlig søndag vi har foran oss. Den innledes med sesongavslutning på Øvrevoll og en herlig internasjonal V64-omgang med jackpot og 245 945 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for en spillemessige strålende V75-omgang fra Østersund. Og søndag kveld er det klart for stor jackpotomgang på Sørlandets travpark der det er internasjonal V65 med hele 630 585 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det handle om kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark, der det altså er herlige 650 585 kr ekstra i sekserpotten. Det er utfordrende spillemessig og da er det ihvertfall viktig å treffe med bankeren. Jeg gjør som de fleste andre gjør søndag kveld og støtter meg til ubeseirede Lesja Odin.

Konkurrerer mot seg selv

Lesja Odin står med altså med 23 seire på 23 starter i karrieren og har fortsatt ikke vært i nærheten av å tape. I seiersløpet i V75 på Sørlandet i den siste starten var det egentlig over etter noen hundre meter. Langt foran resten traver Lesja Odin sitt eget løp og i mål var han nærmere tredve meter foran annenhesten Neslands Faksen. Søndag står hesten på 40 meter tillegg, men det har han hatt flere ganger tidligere. På fart er han helt overlegen og går alt normalt for seg, så er det en vinner. Med så jackpotpenger å spille om, er det ikke farlig å spille storfavoritter som bankere. 11 Lesja Odin blir min V65-banker på Sørlandets travpark søndag og bankerspilles naturligvis også i V5-spillet og DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vrien innledning

V65-omgangen innledes med et tidsløp for varmblodshester i lavt grunnlag og her er det åpent. 8 Stephen J.T. er en av få hester som har vist form i det siste, men fireåringen har fortsatt tilgode å vinne løp. Jeg streker for åtte av elleve hester på samtlige V65-forslag.

Tre hester gjør opp i V65-2

Kun sju hester til start i V65-2 og det er klart skille på hestene. 2 Tekeld fikk maks som femte i DNT's høstfinale for treåringer i sin siste start og var solid toer bak Storm Jaro i Biri oppdretningsløp trøsteløp på Biri nest sist. I kveld er det langt billigere imot i V65-2 og det skal være bra vinnersjanse og Tjomsland-traveren. Sammen med 5 Nelson Sandra og 6 Åsa O.K. er dette mine utvalgte i V65-2.

Ny seier for Speedy Jetstart eller B.S. Gold?

To hester hever seg over mengden i V65-3 der 2 Speedy Jetstar har vunnet sportrekningen og blir min favoritt. Var god i seiersløpet sist og det ligger an til tet igjen. 7 B.S. Gold er nok minst like bra, men fra sjuendespor bak bilen er det sjanseartet. Jeg tror klart mest på disse to i V65-3/V5-1, men tar med noen garderinger på det største V65-forslaget.

Kriterievinneren på vei tilbake

V65-4 er et sprintløp for kaldblodshester og grunnlagsmessig har Kriterievinneren fra 2017, 8 Valle Ask er gaveløp. Men åttendespor på sprint trekker alltid ned uansett motstand. Gjorde comeback på Sørlandet for to uker siden og gjorde et flott løp til fjerde da. Støter på gode 6 Røster i kveld og denne duoen skiller seg litt ut i V65-4.

Smellgod sist - kan vinne igjen

Det var nok mange som undervurderte 4 Ohio Royal litt i forkant av V75-løpet på Bjerke 30. oktober, til tross for at Gottling-hesten vant på Sørlandet ti dager før. Men Ohio Royal slo seg lett forbi tøffe Merkulov og imponerte. Står 40 meter foran spillefavoritten 10 Syoss i kveld i V65-6/V5-4 og kan ta sin tredje strake seier. Er nok aller best med ryggløp, men kusk Tom Erik Solberg velger kanskje å kjøre foran i kveld. Min favoritt i en ganske bra V65-finale.