Stor V65-jackpot til lunsj

Ulf Ohlsson er svært aktuell i fredagens lunsjomgang. foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips: Liverpool har målrekord mot Norwich

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019



Vi har en strålende weekend foran oss, og her er det utrolig mye å glede seg til. Drammen står for helgens STORE V75-OMGANG på lørdag, og her kan du faktisk vinne hele 13 millioner! Om søndagen er det TO STORE høydepunkt. På galoppen til lunsj er det DOBBEL V64-JACKPOT, og denne gangen kommer løpene fra Klampenborg. V75-omgangen til Dannero er også mildt sagt interessant, og her kjøres altså Svenskt Kaldblodskriterium.



Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Gävle hvor det er JACKPOT I V65-lunsjen, og det ligger hele 688 752 ekstra i sekserpotten. V65-1 begynner kl.12.45. Om kvelden er det Biri som er først ut med sin V65-omgang kl.18.55, mens det er Umåker som avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er altså JACKPOT i dagens lunsjomgang til Gävle, og dette er en omgang vi liker SVÆRT GODT! Høyaktuelle objekter fra den "røde boken" dukker opp, og her er det bare å lese vår tekst rundt omgangen nøye. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og her må vi bare tro knallhardt på 1 Zagor Grif som blir bedre og bedre. I lunsjen blir den dessuten enormt kuskeplusset med Ulf Ohlsson... ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Felix Tabac – I innledningsløpet blir altså 2 Harry Växus enormt hardt betrodd, og det etter et lengre avbrekk. Vær imidlertid klar over at denne storfavoritten var iskald etter et lengre avbrekk i både 2017/2018 (var også under pari etter pause tidligere i år), så får vi se hvor bra den er i dag. Vår soleklare ide er fryktelig rask i beina sine, og dessuten på vei mot formen. Havnet opp i elendige rygger sist, men spurtet STRÅLENDE til slutt og kom til mål med masse krefter igjen. Er lynrask fra start, den møter riktig motstand, og kan opplagt overraske!

V65-2 : 9 Romeo Dana – Fullførte fint etter pause sist, og da skal man huske på at det gikk veldig fort tilslutt. Det løpet etter behandling skal nok bare ha gjort godt, og den er fort ytterligere et hakk forbedret nå. Motstanden skremmer ingen, og vi plasserer den frekt foran 6 Mercedes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Tritons Ariel – Er KRAFTIG kuskeplusset nå, og med en formkurve som peker riktig vei så må vi bare prøve oss. Gikk et bunnsolid løp etter galopp nest sist, mens den vant sprettlett sist. Virker til å ha en god del inne, og vi tror den takler sporet. Har fin fart i beina, og det er ikke utenkelig at Ulf Ohlsson sitter fart tidlig. Taper normalt ikke om den skulle komme seg foran, og den står klart først på vår rank. Bak denne er løpet helskummelt!

V65-4 : 6 Rally Carin – Er KRAFTIG kuskeplusset her, og vi tror på en flott sjanse! Fullførte meget bra nest sist, mens den sist feilet som HELPIGG når lukene kom mot oppløpet. Hadde dårligst vært toer uten denne galoppen sist, og hadde landet på 14,0-14,1/2140ma… I stedet står den med en 5-plass, og 15,7/2140ma. Lukas Svedin er en flink amatør, og i år har han vunnet hele 11 av 69-løp. Skrellet for eksempel med Betting Rebel på Solvalla tidligere denne uken. Innvendig har samme trener 1 Dendrathema, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Tidlig tet og slutt? MÅ BARE PRØVES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 1 Zagor Grif – Lanserer vi som dagens beste banker. Vær OBS på at tilleggshestene her har 40m tillegg… Zagor Grif har fått tre løp i kroppen etter den kom til Sverige, og den har gradvis blitt bedre. Kom via tredjespor 750m fra mål sist, gikk på via fjerdespor mot oppløpet, og fullførte meget solid (13,0 s 800m). Ble kun spurtet ned av kapable Kalashnikov som smøg med i ryggen. Volte er naturligvis litt usikkert, men når man ser på kuskene Ulf Ohlsson skal volte mot på strek her så burde det bli tidlig tet nesten uansett hva som skjer. Vinner trolig enkelt om den går en tilsvarende tid som sist, og det blir vi overrasket om den ikke gjør. ALL IN!

V65-6 : 4 Dominator DT – Vi prøver oss altså med Rikard Lindh x to på objektsfronten i denne lunsjen, og det er klart at det ikke trenger å gå. Dog har vi fakta ganske god tro på denne uspilte ideen i finalen. Er helt enormt formsterk, og den fortjener virkelig en seier. Satt i andre utvendig sist, Tomas Petterson så seg bakover i den siste svingen, og like etter kjørte han bang oppi foranliggende hest. Var veldig PIGG, og hadde dårligst vært toer bak en såpass god hest som Cobourg Hanover uten galoppen. Tidsmessig hadde den landet på 11,3/11,4. Tredje sist spurtet den VOLDSOMT til andre, mens den også var positiv etter sene luker fjerde sist. Har superform i kroppen, og mot riktig motstand kan dette gå. Storskreller?