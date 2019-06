Store favoritter på Jarlsberg

En fornøyd Kristian Malmin etter at Orlando Classic tar sin åttende strake seier i V75-2 på Bergen travpark lørdag 1. juni. I kveld blir ekvipasjen storfavoritt i V65-3 på Jarlsberg. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V65 Jarlsberg: Store favoritter på Jarlsberg

V64 Halmstad: The Untersteiners har gode muligheter i V64-spillet

V4 Färjestad: Goop er sjåfør på vår V4-banker

V5 Bjerke: Fransk lunsj innleder strålende travuke

Oddssingel Eliteserien: Tromsø med ekstrem statistikk på Nadderud

Oddssingel fotball-VM: Norge skal kjøre over Sør-Korea

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

En ny uke står for tur og vi skal prøve å gjøre all den jobben du ikke rekker! Denne uka er det nemlig jackpot i V75 Bonus på Bjerke onsdag og midtsommertrav på Leangen med Gulljackpot i V75-spillet på lørdag. Rolf Lerum tar seg to velfortjente ferieuker, noe som betyr at det er Kurt Leirvåg og Petter Kristiansen som står for travtipsene på Nettavisen ut juni måned.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mandagen åpner med brask og bram og vi må tidlig opp. Det er nemlig to lunsjomganger å spille til. Først ut er det fransk V5-lunsj fra Bjerke. De tre første løpene spiller vi i felles pott med franskmennene i vinner/plass-spillet. V5-1 starter 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-spill til Färjestad. Til kvelds er det Jarlsberg og V65 som står for tur med spillestopp kl 18.55. I Sverige går V64-omgangen fra Halmstad, og her må man spille før 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Jarlsberg. Her er det store favoritter på farten og både 4 Fabian B.R. (V65-1), 6 Orlando Classic (V65-3) og 3 Kjennesgodtut (V65-4) er klare bankerkandidater. Jeg "vraker" Frode Mjølnerød og 3 Kjennesgodtut og spiller de to førstnevnte banker.

Løvvold misser ikke med storfavoritten

Siv Emilie Løvvold og 4 Fabian B.R. levert en meget tiltalende montedebut på Jarlsberg 5. mai. Var også stor favoritt i det løpet, forsvarte sporet og kom alene til mål over 20 meter foran 1 Edson Boko. Kun seks hester stiller til start i V65-1 og det må være en gedigen sjanse for at vallaken vinner igjen. Siv Emilie Løvvold gjør svært sjelden feil som rytter og 4 Fabian B.R. blir et klart bankervalg for meg i V65-1.

Forblir ubeseiret?

Stall Trond Anderssen/Kristian Malmin fortsetter sin kanonsesong. Lørdag vant en knallgod Kick Off Classic V75-4 på Forus og det var stallens tolvte V75-seier i år. De har også vunnet en rekke andre løp. En av dem som rader opp med seire er ubeseirede Orlando Classic. Lørdag 1. juni innfridde denne som folkebanker i V75-2 på Bergen travpark og tok sin åttende strake seire. Motstanden bedres naturligvis i takt med økende grunnlag, men her er det mye å gå. Møter et par brukbare konkurrenter i V65-3 i kveld, men ingen som skremmer særlig. 6 Orlando Classic blir min andre V65-banker på Jarlsberg i kveld i V65-3 og siden dette også er V5-1 blir også hesten min V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Oversiktlig selv i grunnlag under kr 4 000

Kaldblodsløp i grunnlag under kr 4 000 hører naturligvis ikke hjemme i V65-løp, men i og med at det kun er sju løp på Jarlsberg i kveld og også V5-5 er et lavgrunnlagsløp, må det bli slik i kveld. Uansett skiller fire hester seg klart ut i V65-2 og jeg står på disse fire på samtlige V65-bonger. Kjell Løvdal-trente 5 Kleppe Nido settes knepent først.

Ubeseiret storfavoritt

Det er ingen tvil om at en feilfri 3 Kjennesgodtut blir vanskelig å rå på for konkurrentene i V65-4/V5-2. Frode Mjølnerøds fireåring har vært helt utilnærmelig i tre strake seiersløp og må trolig galoppere for å tape i kveld. Foreløpig har hesten sett meget stabil ut. Men med to storfavoritter som bankere, må jeg spekulere i øvrige løp og jeg tar med noen garderinger i "håp" om favorittfall i V65-4.

Majoren er i fare

V65-5/V5-3 er et sprintløp for kaldblodshester og den klart beste hesten står i spor tolv. 12 Ask Major er overlegen sine konkurrenter på kapasitet, men sprint er neppe ønskedistansen for denne. Bak Ask Major er det dog vidåpent, så jeg tar med alle tolv hestene på samtlige V65-forslag.

Frekk DD-banker

I V65-6/V5-4/DD-2 blir seiersvante 12 Katie Mae ganske klar favoritt tross tolvtespor bak bilen. Vant 9 løp på 14 starter i fjor og har vunnet to av fire hittil i år. Men var ikke som best sist og jeg setter heller comebackhesten 4 Credicone først på min rangering. Hamre-traveren fungerte ikke som best på slutten av fjoråret, og har ikke vunnet på norsk jord etter ankomsten fra USA. Har vært halsoperert siden siste start og Frode er fornøyd med treningsjobbene. I en meget utfordrende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 4 Credicone i DD-2.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.