Store penger i luften på Klosterskogen

Muscleman O. (her med sin trener Åsbjørn Tengsareid i sulkyen) blir mandagens klart største V65-favoritt på Klosterskogen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V64 Halmstad: Spennende banker i utfordrende omgang

V4 Färjestad: Godbiter blir servert til lunsj

Oddstips Eliteserien: Brann må gå for tre poeng

Oddstips PL: Bournemouth bryter mandagsforbannelsen

Oddstips Allsvenskan: Elfsborg kvitter seg med nedrykksspøkelset

Det er høst og den første oktoberuken står foran oss. Ukens i særklasse store høydepunkt på travfronten er naturligvis lørdagens V75-omgang på Sørlandets travpark. Der er det dobbel jackpot og gedigne 6 463 260 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi blant annet gjennom er mandag som innledes med V4-lunsj fra Färjestad. Mandag kveld er det V65 på Klosterskogen og V64 fra Halmstad.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Leirvåg med ny klaff på sin favorittbane

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen lørdag i V75 og ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

Nå retter jeg fokuset mot kveldens V65-omgang på Klosterskogen, der jeg i likhet med mange andre finner min banker i V65-1 der 6 Muscleman O. blir kveldens klart største V65-favoritt. Men de fem øvrige V65-løpene er vidåpne, så selv om storfavoritten som vinner i V65-1, tror jeg det kan ble sekssifret utbetaling.

Må stå på storfavoritten

Utover 6 Muscleman O. i V65-1, er det nærmest kjemisk fritt for alternative bankere i kveld. Det er ingen tvil om at Muscleman O. har en fin oppgave foran seg i V65-1, selv om han står litt langt ute bak vingen. Det er svært startraske hester på innsiden, men de skal stort sett ha ryggløp. Havner ikke Muscleman O. helt på vingel fra start her, skal det være en bra vinnersjanse. Tom Erik Solberg er veldig stødig på å kuske og han er offensiv. Jeg tror hesten sitter tidlig i tet og bankerspiller 6 Muscleman O. i V65-1.

Sensasjonelt god sist

I V65-6/DD-2 er det flere om beinet. Det er et hoppeløp med bra klasse. 3 Anima sjokkvant på Momarken forrige søndag, tross startgalopp og drøye spor i siste sving. Det var mot bedre hester enn det hun møter i kveld. Likevel er ikke hoppa i nærheten av å bli favorittspilt. Kveldens DD-omgang er vidåpen, jeg klinker til med DD-banker på 3 Anima i DD-2.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Fine unghester på farten i V65-2

Det er bra klasse på V65-2 der fireårige 2 Røyns Berner trolig blir spillefavoritt (hesten er ihvertfall det runde kl 11 mandag formiddag). Fireårsvallaken var bra første gang ut for Erik Killingmo, selv om han kanskje burde holdt unna for Børke Balderina mot mål. Jeg tror Øystein Tjomsland sitter bak beste hesten i 11 Valle Hugo, men bakspor er et drawback på en bane som Klosterskogen. Sammen med 1 Vital Vinter som stadig utvikler seg fint, synes jeg de tre hestene skiller seg noe ut i V65-3.

Er Sjefen tilbake?

Henrik Kulblik er stadig på farten med sine fine stallhester. I kveld sender han elitehesten Finnskog Sjefen til Skien. Den 13 år gamle vallaken har et skreddersydd løp på papiret i kveld, men gamlingen har fortsatt til gode å vinne løp i år. Normalt er det topp vinnersjanse. men jeg vil ha med comebackhesten 8 Føynland Kongen som gjør sin første start siden 28. november 2015 og 14 år gamle 3 Gonagas (var positiv i noen løp på vårparten og har pauset litt nå) på tidlig gardering.

Sitter neppe fast nå

Det har kommet flere strykninger av betrodde hester i V65-4 og både 1 Prime Directive og 11 Expensive Hangover er borte fra løpet. Det gjør at 4 Pearl Street kommer til å bli meget stor favoritt. Hesten vant er meget billig lunsjløp sist, men er ingen stjerne. Mitt klare objekt i dette løpet heter 2 Onassis M.R. 25. juni vant fireårshoppa er lunsjløp på Bjerke til 39 ganger pengene mot bedre hester enn det hun møter her. Onassis M.R. satt bom fast med mye spart på Bjerke 12. september og vant et monteløp i overlegen stil sist. Står ypperlig til spormessig i kveld og er et soleklart objekt mot storfavoritten i V65-4/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Svak klasse på V65-5

V65-5 er kun åpent for stallpersonell og ungdommer og det bærer dessverre også startfeltet preg av. Det er ikke mange av hestene i dette løpet som holder V65-klasse. Jeg garderer bredt, men gir under tvil tipset til formsterke 8 Zeen Av Ekbacka tross åttendespor. Adrian Solberg Akselsen er blant de klart beste kuskene i dette løpet og han sitter i tillegg opp bak en bra hest.