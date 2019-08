Store penger i luften på Øvrevoll

Backcountry (her med Jacob Johansen som rytter) blir Nettavisens klare førstevalg i V65-1 på Øvrevoll i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner. Våre oppdaterte tips blir som vanlig lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Visby. Her begynner V4-lunsjen kl 12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder kvelden med en SVÆRT UTFORDRENDE V65-OMGANG kl 18.30. Klosterskogen er sist ut denne torsdagen, og her begynner V65-1 kl 19.35.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens omgang på Øvrevoll. Det er som vanlig en meget flott meny på landets hovedbane og V65 starter altså kl 18.30. I V65-3 starter også V4-spillet og her er det spillestopp kl 19.20.

Ny flott V4-klaff søndag

Det ble nye flotte fremganger under søndagens storløpsdag på Klampenborg. I V4-spillet ble det fullklaff for våre galopperksperters spilleforslag med innl.pris på 432. Utbetalingen i V4-spillet ble pene 3 511 kr.

En ekstrem vanskelig V65-runde på Øvrevoll torsdag. Seks heldekk koster ikke "mer" enn drøyt enn 250 000 kroner, men det er få helstryk og ingen opplagte bankerkandidater. Vi håper at vi har gjort noen riktige valg, for det er nødvendig for å få suksess her.



Tynt i V65-starten

I en svært åpen V65-runde prøver vi oss med å gå tynt ut med en duo både i første og andre avdeling. 4 Backcountry vant sist og er en naturlig favoritt i V65-1. Vi bruker denne banker på de tre minste V65-forslagene, men tar med 2 Pirlo på det største. Pirlo løpet sist ødelagt av en løshest. På oppløpet spurtet han flott, og det kan bli seier.

I



V65-2 er Are Hyldmos duo 2 Crossroad Blues og 4 Dickie Dickens våre to utvalgte. Førstnevnte er knallgod på sand, men også Dickie Dickens har vunnet mange løp på det underlaget (18 av 19 på sand). Det er bra hester med i løpet, men vi står på denne duoen i V65-2.

DD-løpene er vidåpne. 2 Al Buraq og 9 Black Million er våre knepne førstevalg i hhv V65-5/V4-3/DD-1 og V65-6/V4-4/DD-2, men de møter likeverdig motstand. Og det ligger an til en saftig DD-odds i kveld. Vi velger å sette vår lit og vårt bankerspill i DD på 9 Black Million i DD-2.

