Store penger i luften på Øvrevoll

Mestre dos Magos jakter sin tredje strake seier sammen med Carlos Lopez i V65-3 på Øvrevoll i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er på vei god vei mot superhelgen på Bjerke der det altså er herlig V75-omgang på lørdag og klasseløpsfinaler med internasjonal V75 på søndag. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Denne innledes med V4-lunsj fra Halmstad og deretter venter det V5-lunsj på Sørlandets travpark. Torsdag kveld byr på to norske V65-omganger. Først ut er Øvrevoll med spillestopp i V65 kl 18.30, mens Bergen travpark innleder sin V65-omgang kl 19.35.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galoppløpene på Øvrevoll. Her starter altså V65-1 kl 18.30, mens V4-spillet innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.20.

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V64-forslagene til jackpotomgangen på Klampenborg søndag, men Birger og Morten har ellers hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr

Supervrient på Øvrevoll

De tre første V65-løpene på Øvrevoll torsdag så overkommelige ut. Men vi fant ingen banker, da vi følte at vi hadde spennende motbud til favorittene. Vi bladde videre og endte opp med tre harde nøtter med 13, 11 og 12 hester i de tre siste V65-løpene. . Her var det få hester å stryke, og vi endte opp med få hester i finalen. Kanskje burde vi funnet en banker tidlig, men det er jo ikke alltid så lett når motbudene ser interessante ut.

Trener Annike Bye Hansen har fin form på stallen. I Derbyhelgen vant hun fire løp med Mestre dos Magos, Karen From Finance, We Got the Boss og Peer Gynt. Alle fire kommer til start torsdag, og det er langt fra umulig med seier for noen i kvartetten. Når det gjelder 1 Karen From Finance, så blir denne vår DD-banker i kveld i V65-5/DD-1.



6 Mestre dos Magos har to strake, men nå er vektvilkårene dårligere. Særlig er vi redde for 4 Mustajjid med formkurve som peker oppover. De to hestene skiller seg uansett litt ut i V65-3, men vi tar med 7 Crossroad Blues på det aller største V65-forslaget. Også i V4-spillet spiller vi tynt i dette løpet.

Bankerkandidat i V65-1

1 We Got the Boss var kjempegod på Derbydagen, men vi er litt usikre på hvor sterke amatøren Willa Schou er i proffløp. Willa er ambisiøs og har allerede vunnet et proffløp, men vi synes det er tøft å gi henne full tillit. Vi bankerspiller 1 We Got the Boss på de to minste V65-forslagene i V65-1, men tar med 5 Nathless på de to største V65-forslagene.