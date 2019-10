Store penger i vente?

Stuve Sky (her med Vidar Hop) er aktuell i lunsjen på Romme fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Her er noe av det vi kan by på i dagens lunsj i Sverige:

1 Aramis Amok (V65-5) har vunnet to ganger på de siste tre startene og kommer ut med dokumentert form. Sist fikk den seks år gamle vallaken servert et fint løp i lederrygg og avgjorde i et jafs da han fikk muligheten til slutt på Rättvik. Österberg-traveren er rask fra start og her tror vi på tet fra start til mål. Dagens banker er nevnt.

6 Stuve Sky og 9 Fantom (V65-2) blir vårt lås i V65-1. Førstnevnte vant nest sist og rekordforbedret seg sist, selv om hun måtte gi seg noe til slutt over full distanse. Nå er det snakk om sprint og feilfritt tror vi fort hun tauer dette helt inn. Motbudet vårt blir 9 Fantom, som er jevn og flink i prestasjonene og ser ut til å ha stabilisert seg på et langt bedre nivå nå enn tidligere. Vi låser på disse to.

12 Magnificent Tooma (V65-1) står sjanseartet til, men formen er nok bedre enn raden og motstanden er heller ikke verre enn at 3-åringen må regnes tidlig i dette selskapet. Han imponerte i seiersløpet i august og skulle det bli tempo på forestillingen, spurter han nok forbi mange til slutt. Alle? Vi anbefaler et tidlig kryss.

3 Adriatic Kronos (V65-3) kan meget vel være løsningen på dagens tredje løp. Han ble passivt kjørt og satt bom fast i mål med krefter spart i sin siste start. Nest sist var han også positiv, så formen er nok bedre enn raden der i gården. Motstanden er absolutt ikke noe verre enn at han må regnes med en brukbar vinnersjanse her. Løser det seg bare noenlunde fra tillegget, bør han være med å gjøre opp om det!

