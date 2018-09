Store penger på gang på Leangen

Ragnhild Bjørnbeth har flere vinnersjanser på Leangen i kveld, blant annet med Sea Samedi i V65-5. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Bjerke har lagt bak seg en formidabel klasseløpshelg og søndag fikk vi se en rekke flotte vinnere i både Kriterietfinalene og i Derbyfinalene. Sportslig sett er det ingen tvil om at det er nedtur denne mandagen, men spillemessig er det nok å bryne seg på. Jarlsberg er først ut med V5-lunsj, mens Dannero er vertskap for den svenske V4-lunsjen. Til kvelden venter det 10 løp på Leangen med både V65, V4 og V5 på menyen, mens Färjestad er vertskap for de svenske V64-løpene.

Lerum med supertreff på Eksperten 6. september!

Rolf Lerum la ut EN V6-BONG (fire andeler a kr 500) på Eksperten til jackpotomgangen på Bergen Travpark sist torsdag, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine 98 622 kr.

Stor utbetaling kan det definitivt også bli i V65-spillet på Leangen i kveld. Det er en meget utfordrende omgang som venter og det er nesten garanti for at det blir bra utbetaling. Etter mye grublerier endte jeg opp med banker i V65-2, men jeg byr også på noen herlige objekter i flere av de andre V65-løpene.

Ragnhild har V65-bankeren

Ragnhild Bjørnbeth hadde sin klart beste sesong som kusk i 2017 og endte opp med å vinne 21 løp og kjørte for første gang inn over 1 million kr i premiepenger. Snaue fire måneder før 2018 er omme, står Ragnhild allerede med 19 seire i 2018 og alt tyder på ny rekord for 37-åringen. Sist mandag vant hun V65-5 med Stjerne Lykka og denne skal hun også ut med i kveld i V65-2. 9 Stjerne Lykke har definitivt ikke noen tøffere oppgave i kveld, og 1640 meter (var 2160 meter sist) er heller ikke noe minus. Bakspor betyr ikke allverden, Stjerne Lykke skal helst ha ryggløp underveis. Går alt normalt for seg, så tror jeg at 9 Stjerne Lykke vinner dette løpet og jeg bankerspiller hoppa i V65-2.

Perfekte forutsetninger for uspilt hest i V65-1

Det ligger an til at 3 Eros Barsk og 2 She's In Love får "alt" spill på seg i V65-1 og disse har begge utmerkede vinnersjanser. Men jeg vil ha med en tredje hest på samtlige V65-forslag og det er 1 Unbeatable. Til tross for at hesten er blitt ni år, har han kun startet 27 ganger. Sist i et V76-løp på Kongsvinger i juli, der hesten fullførte flott til tredje mot bra motstand. Har førstespor bak bilen i kveld, 2600 meter er ingen ulempe og hesten blir knapt rørt i totoen. Se opp. PS: Dette løpet inngår også i mandagens V4 på Leangen og er V4-4.



Vanvittig kryssfordeling i V65-3

Mildt sagt vidåpent er det i V65-3 og dermed tyr spillerne til formløse 2 Buvoll Kos og gjør denne til stor favoritt. Nå er ikke travsport utregning, men tredje sist på Leangen (30.juli) ble hesten fjerde etter innvendig reise, i et løp som seiersmaskinen Eik Odin vant. I det løpet var også 1 Høiby Stjernar med og denne slo seg forbi Buvoll Kos oppunder mål. Mandag formiddag er 2 Buvoll Kos krysset på 40 prosent, mens 1 Høiby Stjernar står på 1 prosent. Nei, dette løpet liker jeg ikke og anbefaler bred gardering.

Superobjekt i monteløpet

Undertegnede gjør sitt ytterste for å fremskaffe informasjon på hester som bytter treningskvarter. I V65-4 som er et monteløp dukker 6 Mr. Sopranos opp i regi Mariann Therese Glemmstad på Dovre. Det er samme Mariann som har treneransvaret for gode Tao Elda og nyss avdøde Solbakken Jerv. Den femårige vallaken stod også hos Marita tidlig i treårssesongen, men ble deretter sendt til Frode Hamres stall og der har den stått siden. Kapasiteten har alltid vært der hos Mr. Sopranos, men det er har stått litt på kampviljen. Jeg var i kontakt med Marita i morgentimene i dag og hun er helt klar på at hun har den beste hesten i dette løpet. Men all den tid det har skortet litt på viljen (også i monteløpene), kunne selvfølgelig ikke Marita utgi noen seiersgaranti. Uansett er 6 Mr. Sopranos mitt soleklare objekt i V65-4/V5-1.

Endelig dags igjen for Eggans hedershest

I V65-5/V5-2/DD-1 tror jeg veldig sterkt på Atle Eggans slitesterke niårige vallak, 8 Freaky Friday. Hesten har vunnet 9 løp på 75 starter, men siste seieren kom så langt tilbake som 11. juli 2016. Freaky Friday har dog vist strålende form på slutten og hang meget godt med gode Jaccaroo mot mål forrige mandag og kom strålende tilbake etter galopp nest sist. I dette løpet står hovedutfordrerne 9 Federal Crowm, 10 Diana Dixi og 11 Sea Samedi alle i bakspor. Jeg tror Atle Eggan klemmer til fra start, kjører seg til tet og har en ypperlig sjanse til å vinne og bankerspiller 8 Freaky Friday på det minste V65-forslaget, samt i både V5 og DD-spillet.



Mjøen aktuell også i kveld

Thomas Mjøen vinner løp jevnt og trutt på Leangen og den dyktige amatøren har flere vinnersjanser også i kveld, ikke minst med 3 Eros Barsk i V65-1. Men han kan også vinne med 2 Myrviks Amor i V65-6. Denne var veldig god i den siste starten og hadde grepet på storfavoritten Eik Odin like før målstreken, men ble kontret ut. I kveld er det sprint, der er normalt en fordel for hoppa. Mitt objekt i en fin V65-finale.