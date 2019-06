Stortalent får tilliten i en spennende V65-omgang

Storm Teddy og kusk Arve Sjoner. Mandag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en særdeles innholdsrik uke foran oss, og her finnes det en rekke høydepunkter! Allerede mandag er det JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger hele 1 089 132 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det JACKPOT I V75-SPILLET på Jarlsberg, og her ligger det 973 751 ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT I V75-SPILLET på Forus, og det betyr dobbel sjuerpott! Som om ikke dette er nok så venter det også en EKSTRA V75-OMGANG fra Boden lørdagskveld hvor du kan vinne 18 millioner!

Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.



Leangen byr på en FYLDIG MENY denne kvelden, og her blir det både V4/V65/V5! Når det gjelder V65-omgangen så er den spennende, og absolutt en omgang som kan betale ut fine kroner. Vår beste banker har vi spart tilslutt, og her står stortalentet 9 Storm Teddy alene på alt! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 11 WJ Eminent Bergen – Lå Kvasnes veldig lavt med etter et opphold sist, men fakta var at hesten leverte klart positivt, og det etter hinder i den siste svingen. Er billigere ute nå, og med litt flyt på veien burde den duge godt i et løp som dette. Settes knepent foran 12 Bestbyarsenal.

V65-2 : 8 Mjølner Tore – Er en grunnkapabel hest som vi likte skarpt etter pause sist. Spurtet meget sterkt tilslutt (21,8 s 800m), og kom til mål som mer eller mindre ubrukt. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og den skal bli svært spennende å følge. Gjør livet surt for storfavoritten?

V65-3 : 9 Flying On Line – Småskummelt ungdomsløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er jevnheten selv, og slikt er aldri feil i løp som dette. Nå sist fikk den aldri fritt frem, og kom til mål med litt krefter igjen. Blir det bare litt tempo her så burde vår ide være HET, og vi roper et varsko!

V65-4 : 11 Vicky Vici – VIDÅPENT LØP hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først ble altså meldt mot hester som er mange klasser bedre enn dette sist. Ble da sjenert til galopp. Gangen før ble det en sikker seier etter avslutning i 11-fart, og den var god. Har nok en god del inne med tanke på at den ble matchet slik som den gjorde sist, og da duger den i hvertfall her. OBS!

V65-5 : 10 Vill Jerven – Rader opp med flotte prestasjoner, og den var bunnsolid i nederlaget mot vår ide Wilkas sist. Her er det med få unntak svært overkommelig i mot, og sjansene burde være veldig fine. Er verdt et forsøk mot favoritten 7 Baus Spiksøn.



V65-6 : 9 Storm Teddy – Er dagens beste banker, og hesten som står alene på våre bonger. Dette er en mildt sagt lovende 4-åring som var rålekker etter pause sist. Ble aldri kjørt noe spesielt med da, men avslutningen nedover oppløpet var meget god (24,4 s 800m). Er normalt kraftig forbedret med en blåser i kroppen, og drar bare Arve Sjoner i høyretømmen tidsnok, ja, da tror vi den blåser alt. ALL IN!

