Stortrives i Skien

Dag-Sveinung Dalen kjører vår banker på Klosterskogen søndag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss, og denne søndagen skal vi faktisk spille V75 til Tyskland og Hamburg når tradisjonsrike Grosser Preis von Deutschland går av stabelen. Det er samtidig jackpot i V75 med hele 2 692 800 SEK ekstra i sjuerpotten. I tillegg til V75-løpene fra Hamburg, byr søndagen også på V64-omgang fra Jägersro galopp og søndag kveld er det dags for internasjonal V65 på Klosterskogen.

Vanskelig i starten - enkelt til slutt? Her er noe av det vi kan by på i kveld:

5 He's So Vain (V65-4) fullførte solid som annen bak en strålende opplagt Gentle Design i sitt comeback i lunsjen i Drammen sist. 10-åringen kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og har faktisk aldri tapt på Klosterskogen tidligere. Vi tror den rekka holder seg i kveld. Bankeren er nevnt!

4 Ingbest (V65-5) er tilbake hos Frode Hamre etter et opphold i Sverige. Den tidligere Derby-vinneren har levert to fine løp i kulissene etter hjemkomsten og har en nydelig oppgave foran seg i kveld - med spor fire på sprint bak bilen på Klosterskogen, startrask som han er. Leder hele veien? Først og fremst 5 Hellin Faxen imot, slik vi ser det.

1 Hands Up (V65-6) har helt riktige forutsetninger med førstespor bak bilen på Klosterskogen. Dersom Russel November-datteren forsvarer sporet skal vinnersjansen være veldig god. Dette kan være en banker for de mindre bongene. Sist på Bjerke hang hun med fint inn til annen i løpet Ilenna Bonanza vant. Nå tror vi hun sitter foran, og da stiger sjansene betraktelig.

