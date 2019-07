Strålende fredagskveld fra Biri

Solva blir ikke kusket av Gunnar Austevoll. Kan Pål Sem likevel fikse en ny seier mon tro? Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

ENDELIG WEEKEND, og dette er en virkelig fullpakket helg med det beste fra både trav og galopp! Lørdag venter en åpen, og svært spennende V75-omgang fra grensebanen Årjäng. Søndag er det galoppen som har fokuset, og på Jägersro er det altså JACKPOT I V75-SPILLET.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Hoting hvor V65-1 begynner kl.12.45. Deretter er det Biri sin tur, og her begynner V65-1 kl.18.55. Axevalla avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30. Samtlige løp innen V64-spillet er forsøk til StoChampionatet, og det gjør denne omgangen litt ekstra spennende.

En ny fin fredagskveld fra Biri. Dette er en bane vi føler tipsene har sittet ganske godt på, og her har vi vært ordentlig nære store penger på slutten. Biri presenterer i dag en fin V65-omgang. Bankeren vår kommer ut i den siste V65-avdelingen, og har to seire på de tre siste innsatsene. Vi tror den vinner på nytt i dag.

Sjekk ut følgende:

V65-6: 7 Solva. Vi starter med bankeren vi! Denne hoppa ser helt rå ut for tiden og har uten tvil funnet toppformen. Tredje sist på Bjerke skrellvinner hun. Nest sist vinner hun enkelt på Momarken og ser rå ut over mållinjen. Nå sist fikk hoppa en elendig start og satt langt bak da det gjenstod en runde. Sisterunden Solva leverte var meget sterk, men dessverre galopperte hun som klink vinner på oppløpet. Solva blir i dag kusket av Pål Sem - og ikke Gunnar Austevoll. Vi lar det stå til, og stoler på at Sem får henne feilfritt rundt. Da er det nemlig en klink vinner. Disse hestene er Solva klarte bedre enn. All in i alle spillformer!

V65-1: Når 7 Lykkje Borka sin trener, Bjørn Steinseth, sier at han skal kjøre passivt her så burde 1 Valle Ask ha en toppmulighet. Men, vi er usikre på denne Valle Ask for dagen. Selv om dagens løp er veldig riktig for hesten, så har vi ingen kontroll på formen hans. Når åpningen kom sist på Momarken gikk egentlig ikke hesten noe særlig. På Bjerke nest sist var det og litt samme inntrykk. To løp i kroppen etter en tre måneders pause, offensiv kusk, fint spor og riktig motstand. Greit at hesten er favoritt, men aldri en banker for oss.

3 Horgen Lynet. Klarer Kristian Malmin å kjøre denne i trav tror vi sjansene er fine. Han er meget kapabel Moen-traveren, men han sliter med aksjonen. Uten tull er hesten spennende. En spennende outsider kan 2 Solberg Rasken være. Hesten spurtet strålende sist, men denne er vrien å få først over mållinjen.

V65-2: 3 T.K Torden er litt av en traver. Hvilken kapasitet denne 6-åringen besitter. To løp i karrieren har endt med to seire. Innsatsen sist var virkelig formidabel. Etter å ha galopperte 40 meter på siste borte, vant han jammen selv om. Imponerende! Hesten vinner dette løpet uten tull, men er ikke sikker på føttene. Førstevalg.

Galopperer T.K Torden så tror vi 2 Stasline vinner. Denne virker til å være klart mer stabil, og innsatsen sist på 28-tallet var strålende bak gode B.B Viking.

To hester spilles. Vi sliter med å se 11 Helmen Terna hente 40 meter tillegg, men det er et greit tredjevalg i løpet.

V65-3: 11 Tana Faxen blir vår favoritt - til tross for bakspor. Hvilken utvikling det har vært på denne 9-åringen. Vallaken må ha blitt 100 meter forbedret i løpet av dette året. Gjør virkelig strålende løp på rekke og rad for tiden. Til tross for at han vant både tredje sist og nest sist så er vi inne på at han gjorde sitt beste løp i karrieren nå sist. Mot tøff motstand var han strålende til fjerdeplass. Sto den dagen i et håpløst 15. spor. Vi tror hesten runder de fleste i dag. Vi var inne på et bankerspill her, men falt ned på Solva tilslutt. For dere som er på jakt etter to bankere så er dette det nest beste valget.

Merk: Her er det V5-oppstart allerede. Vi bankerspiller naturligvis Solva også her!

V65-4: 1 Europa kan naturligvis være løsningen på denne avdelingen, men vi er ikke sikre på hoppa. På ren kapasitet duger hun veldig langt mot dagens motstand. Det er dog galoppfare og vi tror det er store muligheter for at hun blir overflydd. På kapasitet er dette en greit favoritt, men hun er sårbar.

2 Tahiti Lady har ikke samme form som for en stund siden. Skulle hesten gjøre et løp opp mot sitt toppnivå duger hun veldig langt i et løp som dette. I tillegg er hesten rask bak bilen. Som lite spilt skal hesten på alle bonger.

V65-5: 1 Cool Candian er så rask at vi tror hun har få problemer med å holde ute 6 Park View her. Å hente en lengde på denne Canadian har vist seg utrolig vrient tidligere, og hvem gjør egentlig det i dette grunnlaget? Hesten er også veldig god fra tet på en sprint. Herfra blir han meget vrien å rå på. Var strålende på dagens bane med lignende betingelser tredje sist. Nå sist var han ute på Lindesberg og gjorde to løp på samme dag. Var positiv i begge løpene. Førstevalg.

6 Park View er dog så god at vi tør ikke spille uten. På sprint har Killingmo-traveren vist seg svært god. Har han toppdagen kan han faktisk slå denne Cool Canadian fra dødens. Vi tar med begge, og tar ingen sjanser.