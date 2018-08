Strålende jackpotomgang på Biri

Noble Tile er en meget fin 3-åring, som hart stort potensiale og gode vinnersjanser i kveld. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Åby innleder weekenden med en herlig V65-lunsjomgang, og her er man i gang kl.12.45. Biri byr så på V65-jackpot kl.18.55. Sekserpotten fylles opp med Kr.342 694 ekstra, og de skal vi være med å kjempe om! Sist ut er Umåker, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Sjekk ut følgende V65-analyser til Biri:

V65-4: 5 Noble Tile. Dette blir dagens beste banker. Jeg tror nemlig dette er feltets klart beste hest. Malmin og Anderssen-traveren har møtt på langt tøffere motstand enn dagens, og går helt klart ned en klasse. Det er noen i dagens løp som har en viss kapasitet, men dette er den beste. Ikke bare er han god, men det er og en svært lekker hest å se på i banen. 3-åringen har enda ikke blitt kjørt med bak bilen, men jeg tror nemlig at hesten er ganske rask. Om Malmin tørr å slippe litt etter tror jeg det er snakk om gode tetsjanser her. Fra tet så sliter jeg med å se hesten tape. Donato Hanover-sønnen ble fjerde i kvaliken til Prinsesse Märtha Louises pokkalløp på Biri nest sist. Da kom han i mål sammen med hester som Noble Superb og L.J`s Musclemadness. Meget gode hester. I finalen ble han femte. Det var en godkjent innsats. Formen virker til å være fin. Jeg tror dette er en vinner. Dagens beste banker i både V65 og V5-spillet.

V65-1: 3 Hommes Ferrari blir spillernes favoritt i dette løpet. Jeg vil ikke si at jeg er uenig, men jeg er heller ikke i nærheten av å foreslå et bankerspill på hesten. Dette er, til tross for to feilfri løp nå på slutten, en svært vanskelig traver. Det vil så langt i fra overraske meg om hesten galopperer i dag. Uten galopp skal hesten regnes, for han har finfin kapasitet. Uansett, kun en av fler for meg.

4 Valle Oda var det veldig fint inntrykk på sist. Hoppa satt i andre par utvendig, og blåste til tet rundt den siste svingen. Da ble seieren enkel. Hun er god denne. For de som vil prøve en veldig billig løsning i den første avdelingen, så kan man bankerspille denne. Bork Odin-datteren var og svært god til seier både tredje sist og fjerde sist i Sverige.



Videre gir jeg og plass til 1 Grimsjon som var positiv sist, 5 Idlilly som gikk veldig sterkt fra dødens og 7 Z.M.'s Lyntroll som er i veldig fin form for tiden. Går gode løp hver gang, dog ikke veldig enkel å vinne med.



V65-2: Fire av ni hester i dette feltet har altså enten ikke startet eller kun gått et løp. Det er snakk om hester som ikke eier rutine enda dette. I morgentimene er en ustartet hest spilt på over 60 prosent, og det er 5 Kiwi Starface. Denne kan selvfølgelig vinne, men det er ingenting jeg har tenkt til å stole fullt på.



Det er et løp der det er umulig å dra frem noen hester på tidligere prestasjoner dette. Jeg garderer bredt. Skulle man spille et vinnerspill i dette løpet er det nok 9 Chardonnay Merci som frister mest. Denne hoppa innehar egentlig ganske så fin kapasitet, men har slitt mye med travet sitt. Når dette er på plass så kommer 4-åringen til å viser frem sin fine kapasitet. Passes litt denne.

V65-3: Jeg gir meg ikke på 8 Best Ruggen. Denne hesten har stor kapasitet, og går gode løp hele tiden. Undertegnede har fosøkt å få inn denne i to av de tre siste løpene, men det har endt med to andreplasser og en fjerdeplass. Best Ruggen gikk et veldig fint løp til andre sist bak Mjølner Zorro. Mulig burde han ha vunnet, men så var og sistnevnte veldig god for dagen. Østre, som kusker Best Ruggen, har et veldig godt tak på hesten. Det er ingen tvil om at 6-åringen er i sitt livs form, og for meg er dette første hesten i feltet.

Rett bak denne følger 1 Lykkje Tveiten. Antonsen-traveren var svært positiv fra dødens sist. Tin Tveiten-sønnen har stor kapasitet, og går alltid til mål. I dag blir han overflydd og må trolig nok en gang gjøre mye jobb underveis. Han er såpass god for tiden at det er en god sjanse. 2 Mintor skal og med på bongene. Denne blir mye betrodd da den virkelig så lekker ut i Drammen sist. Da bare spant han unna konkurrentene. Han gikk karrierebeste etter utstyrsforandringer gjort av Dag Sveinung Dalen. Jeg kjenner dog denne hesten såpass godt, at jeg vet hvor egenrådig han kan være. Om han oppfører seg er det en hyggelig sjanse, men det er ikke den beste hesten i feltet. Må ha litt klaff.

V65-5: 3 Laylock Classic. Denne har gode vinnersjanser i dette løpet. Her får nemlig vallaken tet, eller det er hvertfall ekstremt gode tetsjanser. Alt kan jo skje i trav. Laylock Classic er en hyggelig traver som hele tiden blir bedre. Grunnen for at jeg ikke bankerspiller hesten er på grunnlag av at jeg er litt usikker på hvor god han egentlig er. Jeg synes 4-åringen har gjort gode løp, men det har ikke sprudlet ned oppløpet de siste gangene. Derfor, til tross for at hesten får tet og har en fin oppgave, blir det ingen banker for meg. Det er dog mitt førstevalg i løpet.

2 Caesar Va Bene er neppe rask nok til å holde ute Laylock Classic på startsiden. Hesten kan uansett vinne dette løpet. Vallaken har virkelig vært på hugget den siste tiden, og innsatsen sist, fra dødens, var rett og slett strålende. Han spurtet og i stor stil til tredjeplassen i et V76-løp nest sist. Om hesten kunne ta seg ut i et utvendig par skal han kunne utfordre tetehesten her.

4 Magic In mind, 6 Amigo Cortina, 7 Encore Un Sisu, og 11 Roberto Brazz får alle plass på de fleste forslag. Jeg synes dette løpet er åpent bak mine to favoritter.

V65-6: 4 Uendy Z.S. Om denne er tilbake på topp, så er det snakk om veldig fine vinnersjanser i dette løpet. Jeg liker denne hesten, men sist skuffet hoppa radikalt fra tet i V75 på Sørlandet. Kusk og trener Kristian Malmin har sagt at hesten var dehydrert for dagen. I dag er det meget gode sjanser for at 5-åringen bare blåser til tet. Hun er egentlig i strålende form for tiden. Måten hun holdt inn til tredjeplassen på en 11-tid i et løp svært gode Gina Schermer vant nest sist var sterkt. 4 Uendy Z.S er en soleklar favoritt for meg i løpet, og blir også DD-bankeren for dagen. Blir og bankerspilt på de minste V65-bongene.

