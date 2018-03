Strålende meny på Jarlsberg

Calzolari er en fin traver å se til. Her sammen med sin faste makker Kai Johansen fra seieren nest sist på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Boden: Knallspennende V65-omgang i Boden

V75 Momarken: Gedigen V75-lørdag på Momarken

Oddstips 1: Petersen må gjøre jobben igjen

Oddstips 2: Fortuna på vei mot toppen

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien



En helt fantastisk helg venter oss som elsker trav. Momarken står for høydepunktet da de arrangerer internasjonal V75-omgang i morgen, med Steinlagers æresløp i spissen, hvor vår egen B.B.S Sugarlight blir klar favoritt. Hele 17 539 688 kroner ekstra ligger i sjuerpotten. Husk: Innleveringsfristen til morgendagens V75-omgang er 16:20. Dagen etter er det også jackpot i V75-spillet til Gävle. Her ligger det 3 207 611 kroner ekstra. Som vi gleder oss til dette!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Nå skal alt handle om kveldens herlige spilleløp på Jarlsberg. For at vi skal komme i mål med V65-forslagene følte jeg at vi var nødt til å finne to bankere. Både 2 A.H Svarten i V65-3 og 1 Calzolari i V65-4 mener jeg skal ha fine vinnersjanser og blir mine to bankere.

Tidlig tet, og så lavt tempo

Hesten jeg setter min lit til i V65-4 er 1 Calzolari. Jeg tror han tar meget enkelt hånd om teten i dette løpet. Her har kretsen rundt hesten funnet et meget fint løp til 5-åringen. Banker Hall-sønnen viste tegn på stor kapasitet tidlig. I september 2016 taper han kun for fjorårets vinner av hoppederbyet Madelen L.T.C. I 2016 slår han blant annet hester som Always On Time, N.Y Coeur De Soleil og Into The Sun. Meget gode hester som alle ville vært storfavoritter i dagens løp. Fjorårets fireårssesong ble ingen suksess for Calzolari med kun ni starter og 61 000 innkjørt, men årets sesong har deremed begynte mye bedre og det virker som vallaken virkelig skal vise litt av det som bor i han. Nest sist på Bjerke pilte han til tet og vant sprettlett. Det var ikke et dårlig felt den dagen, og innsatsen var veldig god. Nå sist på Bjerke satt han fast i et tøft V76-løp.



Jeg ser ikke for meg hvem som skal lage tempo utvendig for Calzolari underveis her, og da skal Kai Johansen få styre dette akkurat som han selv vil. Jeg går all in på 1 Calzolari i V65-4. Det blir også min V5-banker for dagen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Startside V65-1: Ingen kan nekte en feilfri 2 II Sokken teten. 7-åringen er lynrask fra start og har igjen fått Magnus Teien opp som kusk, noe som er et pluss. Jeg tror 5 Åls Faksen er å finne i rygg leder, for denne er også nemlig svært rask. Jeg ser for meg at 1 Stian innleder i tredje innvendig, og går så tidlig ut i dødens. 6 Lilletroll prøver å finne annen dårligst tredje utvendig.

Objekt nok en gang

Onsdag for ti dager siden dro jeg kraftig frem 4 Lilletroll. Det samme kommer jeg til å gjøre i V65-1 i dag. Jeg trodde nemlig hesten skulle bli mye spilt i dag, men ved 11-tiden fredag er det snakk om en 2,7-prosenter. Nå vil hesten bli spilt opp, men det er helt galskap. På Bjerke sist var hesten enorm etter startgalopp. Hingsten galopperer faktisk bort seieren på oppløpet. Nest sist i Drammen var Lilletroll kun slått med et par lengder av 2 Il Sokken etter å ha gått i dødens den siste runden. I dag er 2 Il Sokken foreløpig mye mer spilt. Formen til Lilletroll er i kraftig annmarsj, og om kusk Vidar Hop holder hingsten i trav underveis, tror jeg faktisk dette skal dreie seg om en finfin mulighet. Herlig objekt i innledningen.

2 Il Sokken så fin ut i Drammen sist og Magnus Teien virket til å ha et godt tak på vallaken. Han regnes som et andrevalg for meg. 7 Jarand, 9 Tintin og 11 Krovar er gode hester og kan vinne dette løpet.

Startside V65-2: 1 The Dark Knight har vist stor fart når det har vært sulkystart. Kommer til å bli tidlig testet av 4 Espagna Frejo. Sistnevnte får neppe overta om The Dark Knight makter å svare innersporet. Jeg mener teten står mellom disse to, og tror klart mest på 1.

Formhest i monteløpet

En hest i full form i V65-2 er Jetstile-sønnen 9 Jet Z. 7-åringen har virkelig hevded seg den siste tiden. Sist vallaken startet i monteløp var femte sist. Da tapte han med minst mulig margin for 6 Hip Hop d`Estino. De to var langt foran resten og imponerte. Kjell Roar Hansen sin hest imponerte oss på nytt tredje sist da han enkelt spurtet inn til seier på Momarken. I de to siste løpene på henholdsvis Momarken og Bjerke har Jet Z spurtet meget fort. Det virker ut som hesten trives under sal og det blir min førstehest i løpet.



8 Ironlady blir den klare favoritten, og var god i montedebuten nest sist på Biri. Nå sist på Åby ble det galopp i volten. Dette er en av de som kan vinne, men hoppa må vise meg mer enn kun den andreplassen nest sist, skulle vi spilt henne banker.

Jeg synes dagens monteløp er ganske så åpent og kommer til å gardere kraftig. Jeg tror dog ikke at 3 Logical Thunder og 5 Dina Scot er noen vinnere.

Startside V65-3: Det står kun fire hester på strek i volten, og alle er ganske urutinerte. Det er dog mye som tyder på at 2 A.H Svarten tar tet ganske så enkelt. Åpnet meget fint i volten i debuten for Arthur Bø sist. Bjerring vil nok teste litt med sin 4 Horgen Gaupa, men får ikke overta fra 2. 1 Junisol sitter i rygg leder.

Hop og ny regi

Hesten som jeg har stor tro på i V65-3 er 2 A.H Svarten. Vallaken debuterte for den velkjente kaldblodsmannen Arthur Bø på Klosterskogen for en uke siden. Der galopperer han som vinner inn mot den siste svingen, tror jeg. Gikk nemlig meget sterkt etter galoppen og så overhode ikke sliten ut. 4-åringen har før han ankom stallen til Bø stått Hos kjetil Roe. Gjorde noen fine løp der også, men det endte ofte i galopp. Vi tror Vidar Hop makter å holde vallaken i trav underveis, særlig nå som han har kjørt han en gang. Denne hesten vinner løp når som helst, og skal vi få noe verdi ut av denne hesten må vi spille han i dag. Jeg tror nemlig det er en vinner. Jeg velger derfor å bankerspille 2 A.H Svarten i V65-3.

Vi skal også skrive noen linjer om 4 Horgen Gaupa, som virker til å være en ordentlig fin traver. Dette er hesten jeg ser som størst utfordrer mot min banker. Hoppa var uheldig i sin siste start og ble sittende for lenge fast. Jeg tror denne blir ganske god fremover, men kan ikke hente en lengde på A.H Svarten ut fra start og skal slite med å slå sistnevnte da. Uansett et klart andrevalg.

Startside V65-5: Her tror jeg hardt på at 1 Norwegian Pine tar tet tidlig, men slipper til 3 Exclusive G.T. Etter den svake innsatsen i Drammen sist er det ingenting som tilsier at Norwegian Pine skal svare opp teten i dag. Distanseøkningen er også et stort minus for sistnevnte. Derfor tror jeg Marius Høitomt sitter i tet med Exclusive G.T underveis.

Varierende i prestasjonene, men...

Betingelsene 3 Exclusive G.T har i V65-5 i dag synes jeg ser meget fine ut. Jeg har stor tro på at hesten sitter i tet på et tidlig tidspunkt. Hoppa varierer i prestasjonene sine. Første gang ut for Marius Høitomt tredje sist var hun meget god til tredje, mens hun skuffet radikalt gangen etter. Tilbake på topp var hun sist på Klosterskogen. Eirik Høitomt, som kusket den dagen, måtte kjøre ganske fort med hoppa for å få overta tet. Det var derfor veldig sterkt å avgjøre på siste indre. En slik innsats vil rekke langt i dagens løp. Jeg tror Marius Høitomt får styre tempo etter behag her, og da skal det en meget god hest til for å tukte hoppa. 3 Exclusive G.T er en opplagt tipsener og min DD-banker for dagen. Denne vil vi få veldig fine oddser med.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Jeg gleder meg til å se 9 Going To The Limit i banen igjen. Det er en ordentlig god traver som viste tegn på stor kapasitet før pausen. Hamre har ambisjoner med denne og Donato Hanover-sønnen må regnes på direkten. Regnes må også 12 Enjoythefuture S.C. Hesten er i kanonorden for tiden og gjøre gode løp hver gang. Kan få ryggen til Hamre-traveren via sporene her og er en vinnerkandidat.



Startside V65-6: En fin startside med en del raske hester, men jeg tror klart mest på at det er Kolle junior og 4 Joe Hoo Lee som blåser til tet. Vallaken er voldsomt startrask om den blir trykket av, noe den nok blir i dag. Vel i tet, kan jeg ikke tro Lars Fredrik Kolle slipper fra seg teten. 3 President Ideal tror jeg sitter i lederryggen. 8 Avery er lynrask, men første gang ut etter pause og Helgestad sine rapporter lagt til grunne, tror jeg neppe det blir ladding herfra. Det er en viss risiko for at Joe Hoo Lee skal bli kjørt pent med, og da er tetkampen vidåpen.

Lars Fredrik styrer sjappa?

Hesten jeg mener må prøves som et objekt i V65-6 er 4 Joe Hoo Lee. Dette løpet er veldig jevnt og posisjonene underveis vil avgjøre svært mye. Derfor er min tethest verdt å gi oppmerksomhet. Fredags morgen er Joe Hoo Lee en 3-prosenter, noe jeg forstår lite av. Vallaken hadde et kanonår i fjor, der han blant annet vant et svensk V75-løp på topptiden 11,7 fra tet. Han hevdet seg også meget godt i vår sølvdivisjon i flere av løpene, og var jevngod med hester som Ronato, Toto, Riordan Kronos og Quite Pepper. Årsdebuten hesten gjør i dag er derfor veldig spennende. 6-åringen er mer en god nok til å vinne dette og jeg håper hesten blir kjørt i tet med. Tipsener.

2 Double Spin er en hest jeg setter ganske så høyt. Han har meget fin kapasitet for grunnlaget sitt. Hvis det blir riktig underveis er Double Spin garantert med å kjemper om seieren. Andrevalg. 9 Lobster`s Sam, 10 Toto og 11 Gio Follo er alle gode hester som skal med på forslagene.

Eggen i V5-5

I siste avdeling i V5 har jeg et objekt. 8 Vesle Maia er fredags formiddag en 6-prosenter. Det er fullstendig feil, og jeg tror hoppa har en fin mulighet til å hente tyve meter på 1 Engas Odelsjente og 5 Løkki Flaksa. Uten galopp er hun meget god. Var strålende til seier nest sist på Bjerke. Hans Jørgen Eggen har et veldig godt tak på henne og blir min favoritt i V5-5.