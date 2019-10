Strålende V65-kveld fra Stavanger

Eirik Høitomt og Thai Eros. Lørdag kjører Johan Kringeland Eriksen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Forus byr på en SPENNENDE V65-OMGANG denne kvelden, og det er fakta en omgang med et solid potensial. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og skjer det ikke noe helt spesielt underveis så skal bare en hest som Thai Eros ta seg av sitt løp. Ellers er det nok av utfordringer her, og spesielt i de to siste løpene kan det skrelle til. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 4 Happy Dragon – Gikk OK etter pause sist (12,0 s 300m), men hadde nok veldig godt av den blåseren i kroppen etter oppholdet. Er normalt merkbart forbedret til denne starten, og på ren kapasitet gjør den seg ikke bort i et billig løp som dette. Plasseres FREKT først!

V65-2 : 8 Thai Eros – Er helt overlegen på kapasitet i dette feltet, og den tar seg normalt av en billig oppgave som her venter. Feilet i kriteriet sist, men var strålende i forsøket nest sist. Går ned mange klasser når det gjelder motstand her, og det er snakk om en motivert storfavoritt.

V65-3 : 2 Orlandostile – Her blir 6 Loveyou Hangover hardt betrodd, og det hadde vært helt riktig om kusken hadde vært litt over middels. Dog blir den kjørt av en Josefine Nordin, og på tretten løp i karrieren har hun aldri vært på trippelen… Nei, slike favoritter liker vi ikke, og støtter oss heller til Orlandostile. Denne var det KNALLGODE rapporter på etter oppholdet sist, men da kjørte kusken oppi en foranliggende hest, og dermed kom galoppen. Er veldig grunnkapabel, og må bare prøves igjen nå!

V65-4 : 9 Lucky Black Pearl – Burde være en grei hest å kjøre for en fersk kusk, og vi prøver oss med den som en helfrekk tipsener. Er stadig bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast med masse krefter igjen på en bra tid. Står i et perfekt smygspor nå, og blir det bare litt tempo så duger denne normalt godt. SE OPP!

V65-5 : 1 Polle Gullet – Småskummelt løp hvor vi skal prøve å felle storfavoritten. Hesten vi plasserer først var OK for Bjørn Steine sist, men hadde kanskje ikke noen fordel av banen? I kveld blir det en helt perfekt bane, og da trenger ikke denne å bli veldig enkel å fange på en lynrask bane som Forus. Prøves som en frekk tipsener i et løp som vi ellers plukker med oss noen hester fra.

V65-6 : 8 Høvåg Ask – Nytt småskummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer først er helt riktig ute nå, og formen er uforandret fint. Feilet fra seg en bra premie på oppløpet sist. Sliter med aksjonen sin, men slik har den alltid vært. Hegdal er god på slike hester som dette, og motstandsmessig kan den neppe få en veldig mye bedre oppgave enn hva som venter. OBS!